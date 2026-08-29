युवक को चाकुओं से गोदा, सीने पर मारी गोली; मेरठ में मुखबिरी के शक में खौफनाक हत्या

जागरण संवाददाता, मेरठ। सरूरपुर के डाहर गांव में जूनियर हाईस्कूल के पीछे मैदान में एक युवक को चाकुओं से गोदने के बाद सीने से सटाकर गोली मारी गई। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े, लेकिन तब तक हत्यारोपित भाग चुके थे। मृतक सालिम 27 मई को जेल से वाहन चोरी के मामले में छूटकर आया था। उसे गांव के गुलजार, शाहरुख और असलम के साथ मुखबिरी के शक को लेकर विवाद था, जिसके चलते उसकी बेरहमी से हत्या की गई। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है।

डाहर गांव निवासी शहजाद के 22 वर्षीय बेटे सालिम उर्फ मन्नू दो साथियों के संग 20 मई को वाहन चोरी के मामले में जेल गया था। 27 मई को तीनों आरोपित जमानत पर जेल से बाहर आ गए थे। सालिम को पता चला कि गांव के गुलजार, असलम और शाहरुख ने उसकी मुखबिरी की थी। तभी पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ उसे पकड़ा था।

डाहरा गांव के बाहरी छोर पर जूनियर हाईस्कूल के पीछे मैदान में की वारदात जमानत पर आने के बाद 28 मई को सालिम और गुलजार, असलम व शाहरुख के बीच मारपीट हुई। पुलिस ने चारों को पकड़कर शांतिभंग में चालान कर दिया। बताया जाता है कि तभी से सालिम तीनों आरोपितों से खुन्नस रख रहा था। तीनों ने सालिम का काम तमाम करने के योजना बनाई। शुक्रवार की शाम सात बजे सालिम गांव के बाहर छोर पर जूनियर हाईस्कूल के पीछे मैदान में टहलने के लिए गया था। तभी से तीनों हत्यारोपित उसका पीछा कर रहे थे।

पुलिस की मुखबिरी के शक में दोनों पक्षों में विवाद के चलते मारपीट तक हो चुकी थी मैदान में टहलने के बाद करीब साढ़े आठ बजे सालिम बैठ गया। तभी तीनों आरोपितों ने सालिम को पकड़कर उसके ऊपर चाकू से अनगिनत वार किए। करीब 20 से ज्यादा चाकू उसके शरीर पर मारे गए। उसके बाद भी सालिम की मौत नहीं हुई। तब तमंचा सीने से सटाकर एक गोली मारी गई। सालिम की मौत के बाद भी शव को हिलाकर देखने के बाद ही हत्यारोपित भाग गए। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े। तब सालिम का शव खून से लथपथ देखकर परिवार को सूचना दी।