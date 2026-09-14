कान में ईयरबड्स लगाकर रेलवे ट्रैक पर चल रहा था युवक, ट्रेन की चपेट में आने से हो गई मौत

संवाद सूत्र, दौराला (मेरठ)। दिल्ली-हरिद्वार रेलवे ट्रैक पर शनिवार शाम पावली स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। बताया गया कि युवक कान में ईयरबड्स लगाकर रेलवे ट्रैक पर चल रहा था। सूचना पर पहुंची कंकरखेड़ा थाना पुलिस की हाईवे चौकी ने घायल अवस्था में उसे एंबुलेंस की मदद से दौराला सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मोबाइल फोन में मिले सिम की मदद से युवक की पहचान कर स्वजन को सूचना दी।

कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के जिटौली निवासी सदन गिरी दौराला सीएचसी पहुंचे और मृतक की पहचान अपने 18 वर्षीय पुत्र नीरज गिरी के रूप में की। उन्होंने बताया कि नीरज कंकरखेड़ा की श्रद्धापुरी स्थित एक डेयरी पर मजदूरी करता था। शनिवार शाम वह घर से घूमने के लिए निकला था। इसके बाद वह पावली स्टेशन के पास कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी स्वजन को नहीं थी। कंकरखेड़ा हाईवे चौकी प्रभारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि युवक का मोबाइल टूट गया था।