'घर से निकलना मुश्किल हो गया है...' मनचले से परेशान महिला ने मेरठ के SSP ऑफिस में निकाला चाकू, मची अफरातफरी

जागरण संवाददाता, मेरठ। एक युवक की छेड़छाड़ से परेशान महिला बुधवार दोपहर एसएसपी से मिलने उनके कार्यालय पहुंची। दो बार के प्रयास के बाद भी एसएसपी नहीं मिले तो महिला ने हंगामा कर दिया। पर्स से चाकू निकाला और अपने हाथ की नस काटने का प्रयास किया। इससे हड़कंप मच गया। मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह महिला को पकड़ा और सिविल लाइंस थाना पुलिस को सूचना दी।

आधा घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने किसी तरह महिला से चाकू छीना और उसे थाने लाई। सरधना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला बुधवार दोपहर तीन बजे एसएसपी आफिस पहुंची। महिला को गेट पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने रोक लिया। बताया कि एसएसपी कार्यालय में नहीं हैं। इस पर महिला ने हंगामा शुरू कर दिया। बताया कि वह मंगलवार को भी आई थी, तब भी एसएसपी व अन्य अधिकारी नहीं मिले।

अचानक महिला ने पर्स से चाकू निकाला और हाथ की नस काटने का प्रयास करने लगी। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने महिला को रोकने का प्रयास किया तो उसने अपने शरीर पर चाकू मारने की धमकी दी। हाथ पर कई स्थान पर चाकू मारे। इससे पुलिसकर्मी सहम गए। उन्होंने थाना सिविल लाइंस पुलिस व महिला थाने को सूचना दी। दोनों थानों की पुलिस एसएसपी आफिस पहुंची।

इंस्पेक्टर सिविल लाइंस अरुण भाटी ने महिला को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह उग्र बनी रही और चाकू से खुद पर हमला करने की धमकी देती रही। महिला ने बताया कि विनय नाम का एक युवक उसे परेशान कर रहा है। उससे विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देता है। वह थाना सरधना पर जाकर शिकायत कर रही है, पुलिस आरोपित के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।

उसका घर से निकलना मुश्किल हो गया है। किसी तरह महिला को झांसा देकर इंस्पेक्टर अरुण भाटी ने उससे चाकू छीना। इस प्रयास में उनके हाथ में चाकू लग गया और वह घायल हो गए। बाद में महिला को महिला थाने भेजा गया। उसके पति को मामले की जानकारी दी गई। वह थाने पहुंचे तथा बताया कि उसका मानसिक रोग का इलाज चल रहा है। डाक्टरी परीक्षण के बाद वह महिला को साथ ले गए।