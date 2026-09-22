क्या लद्दाख की तरह यूपी में भी बन सकती है हाई कोर्ट बेंच? वह कौन सा नियम… जो वकीलों ने सीएम योगी को बताया

शिवम यादव, मेरठ। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में हाई कोर्ट बेंच के गठन की मांग सालों से चली आ रही है, हालांकि इस पर किसी राजनीतिक दल ने इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई है, चाहे वह सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। मंगलवार को जब मेरठ में भाजपा के सम्मेलन के दौरान वकीलों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ उनकी ‘हाई कोर्ट बेंच के गठन’ की मांग का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है।

सीएम योगी ने दलीलों को नकारा मेरठ में योगी के आने पर वकीलों ने एकजुट होकर केंद्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। बाद में प्रतिनिधिमंडल से सीएम योगी ने बात की और सभी दलीलों को यह कहकर नकार दिया और बेंच देना उनके अधिकार में नहीं है।

इसके बाद, वकीलों ने सीएम योगी को यह सुझाव दिया कि जम्मू कश्मीर की लद्दाख बेंच की तरह आप भी विधानसभा से बेंच के गठन का प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के लिए भेज दीजिए। वकीलों ने इसके नियमों की जानकारी भी दी तो सीएम ने कह दिया कि आप ये नियम लिखकर दे दीजिए।

अब जानिए क्या है ये नियम? भारत देश जब आजाद हुआ तो कई हिस्सों में बंटा हुआ था, तब देश को सुव्यवस्थित करने और भाषाई व प्रशासनिक आधार एक साथ मिलाने के लिए तत्कालीन सरकार ने 1953 में एक आयोग (राज्य पुनर्गठन आयोग) बनाया था, जिसने 1955 में अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपी। इसके आधार पर बने राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत राज्य खुद हाई कोर्ट का गठन कर सकता है।