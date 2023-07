Murder In Meerut: वाशिंग मशीन ठीक करने आए मिस्त्री को पीट-पीट कर मार डाला, हत्या के बाद थाने पहुंचा आरोपित

Meerut Crime News In Hindi वाशिंग मशीन ठीक करने का पैमेंट नहीं देने पर बुजुर्ग की हत्या। मशीन ठीक कराने के बाद इरशाद ने दो सौ रुपये की लेबर देने से मना कर दिया था। इलेक्ट्रोनिक्स मिस्त्री उसके घर ही इरशाद की हत्या कर खुद ही थाने पहुुंच गया। जीशान का सिर टेबल पर मार दिया था और घर से भाग गया था आरोपित।

Meerut News In Hindi: लिसाड़ीगेट में वाशिंग मशीन ठीक करने आए मिस्त्री की हत्या।

मेरठ, जागरण संवाददाता। लिसाड़ीगेट की जाकिर कालोनी में दो सौ रुपये के लिए 50 वर्षीय इरशाद की इलेक्ट्रोनिक्स मिस्त्री ने पीट-पीट कर हत्या कर दी। खराब पड़ी वाशिंग मशीन को ठीक कराने के बाद मिस्त्री की लेबर देने से इरशाद ने इंकार कर दिया था। इसी को लेकर दोनों में मारपीट शुरू हो गई थी। हत्या करने के बाद आरोपित ने खुद ही थाने पहुंचकर अपना जुर्म कबूल कर लिया। वाशिंग मशीन ठीक करता था जीशान जाकिर कालोनी गली नंबर 23 निवासी राशिद के पिता इरशाद ने एक जुलाई को इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणों के मिस्त्री जिशान को अपने घर पर वाशिंग मशीन ठीक करने बुलाया था। जिशान वाशिंग मशीन ठीक करने के बाद चला गया। उसके दो दिन बाद ही मशीन फिर से खराब हो गई। तभी इरशाद ने दोबारा से जिशान को मशीन सही करने के लिए बुलाया। तीन जुलाई को जिशान दोबारा से इरशाद के घर पर मशीन ठीक करने के लिए पहुंच गया। मशीन ठीक करने के बाद जिशान ने लेबर के दो सौ रुपये मांग लिए। तभी इरशाद ने कहा कि वह अभी लेबर की रकम नहीं देगा। हो सकता है कि मशीन दोबारा से खराब हो जाए। दोबारा मशीन सही करने के लिए बोला जिशान ने भरोसा दिलाया कि दोबारा खराब होने पर भी वही सही करने आएगा। उसके बाद भी इरशाद ने फिलहाल लेबर की रकम देने से इन्कार कर दिया। उसके बाद जिशान और इरशाद में मारपीट शुरू हो गई। जिशान ने घर के रखी टेबल काे उठाकर इरशाद के सिर पर मार दिया। उसके बाद खून से लथपथ होने के बाद भाग निकला। इरशाद के परिवार ने उसे हापुड़ रोड स्थित अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान इरशाद की मौत हो गई। खुद ही थाने पहुंचा आरोपित उसके बाद मंगलवार को जिशान खुद ही लिसाड़ीगेट थाने पहुंच गया। उसने हत्या करना कबूल कर पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। एसपी सिटी पीयूष सिंह ने बताया कि जिशान पर इरशाद के परिवार की तहरीर पर गैरइरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसएसपी रोहित सजवाण ने बताया कि इरशाद के परिवार की तरफ से मुकदमा दर्ज कर जिशान को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हत्या के पीछे लेबर के दो सौ रुपये का विवाद सामने आ रहा है।

