मतदाताओं के नाम पर आपत्ति है, नाम दर्ज कराने को दावा करना है... कर सकते हैं आवेदन 

जागरण संवाददाता, मेरठ। विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज प्रकाशित हो जाएगी। इन सूची में शामिल मतदाताओं के नाम पर आपत्ति तथा इस सूची में मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराने के लिए दावा दो दिसंबर से 16 दिसंबर तक किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेरठ निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी व मंडलायुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने निर्वाचन क्षेत्र में शामिल मेरठ और सहारनपुर मंडल के सभी नौ जनपदों के जिलाधिकारी को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सुबह 11 बजे तक प्रकाशित करके उसे जिले की वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया है। विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार की जा रही है। विशेष बात यह है कि इस चुनाव के लिए मतदाता सूची नए सिरे से तैयार की जाती है।

सूची में मतदाता के रूप में नाम शामिल कराने के लिए 6 नवंबर तक आवेदन प्राप्त किए गए थे। लेकिन मेरठ निर्वाचन क्षेत्र में आवेदनों की संख्या काफी कम रही थी। मतदाता सूची तैयार करने के लिए प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक आज मंगलवार को शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन (ड्राफ्ट वोटर लिस्ट) कराया जाना है। मंडलायुक्त ने सभी जनपदों के जिलाधिकारी को इस संबंध में आदेश दिया है कि सुबह 11 बजे तक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को जारी करके उन्हें सभी जिला मुख्यालयों पर चस्पा कराएं तथा अपने जनपद की वेबसाइट पर अपलोड कराकर लिंक उपलब्ध करा दें।

विलंब से मिला साफ्टवेयर, देर रात तक हुआ काम

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को निर्वाचन आयोग के सर्वर से डाउनलोड करके उन्हें सभी जिला मुख्यालयों पर चस्पा किया जाना है। साथ ही जिलों की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है। सर्वर से डाउनलोड करने को साफ्टवेयर सोमवार शाम तक मिल पाया। जिसे डाउनलोड कर मतदाता सूची प्राप्त करने में सभी जिले जुटे रहे।

आज से होंगे नए आवेदन

निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के प्रकाशन के बाद इस सूची में नाम शामिल कराने के लिए दावे किए जाने हैं तथा सूची में शामिल नामों पर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। इस प्रक्रिया के लिए 2 से 16 दिसंबर तक का समय दिया गया है। बड़ी संख्या में पात्र शिक्षक और स्नातक पूर्व निर्धारित अवधि के दौरान मतदाता बनने के लिए अपना आवेदन जमा नहीं करा पाए थे। उन्हें अब एक बार फिर से यह मौका मिलेगा।