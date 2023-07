रेलवे के अधिकारियों के अनुसार यमुना नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। सुबह के समय यह 208.48 मीटर था। इसी तरह सहारनपुर और अंबाला के बीच जलभराव से रेलवे ट्रैक विगत चार दिनों से प्रभावित है। गोल्डन टेंपल और छत्तीस गढ़ को वाया पानीपत गुजारा जा रहा है। वहीं उत्कल शालीमार अंबाला दिल्ली इंटरसिटी जालंधर नई दिल्ली एक्सप्रेस निरस्त कर दिया गया है।

Vande Bharat : अगर जा रहे उत्‍तराखंड तो पहले कर लें ट्रेन चेक; इन तारीखों में कई ट्रेनें हुईंं निरस्‍त

जागरण संवाददाता, मेरठ: भारी बरसात का प्रभाव आवागमन के साधनों पर पड़ रहा है। सड़क ही नहीं रेल परिवहन भी अतिवृष्टि से प्रभावित है। आनंद विहार से देहरादून जाने वाली वंदे भारत गुरुवार को भी निरस्त कर दिया गया। ट्रेन शाम को देहरादून से भी नहीं आएगी। रेलवे के अधिकारियों के अनुसार यमुना नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। सुबह के समय यह 208.48 मीटर था। इसी तरह सहारनपुर और अंबाला के बीच जलभराव से रेलवे ट्रैक विगत चार दिनों से प्रभावित है। गोल्डन टेंपल और छत्तीस गढ़ को वाया पानीपत गुजारा जा रहा है। वहीं उत्कल, शालीमार, अंबाला दिल्ली इंटरसिटी, जालंधर नई दिल्ली एक्सप्रेस निरस्त कर दिया गया है। जिन यात्रियों ने अति आवश्यक कार्य से जाना था वह असहाय महसूस कर रहे हैं। कांवड़ियों के लिए भी हरिद्वार जाना मुश्किल हो गया है। दैनिक यात्री पहले से परेशान हैं। जो ट्रेन चल रही हैं वह भी कई कई घंटे विलंब से चल रही हैं। पैसेंजर ट्रेनों में भारी भीड़ है। बुधवार की रात जनशताब्दी एक्सप्रेस 10 घंटा विलंब से रात ढ़ाई बजे मेरठ आई। गुरुवार को इसे निरस्त कर दिया गया। हरिद्वार से दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन जगह जगह रुकते हुुए चल रही है इसके मेरठ पौने चार बजे पहुुुुंचने की संभावना है। इसके आने का निर्धारित समय दोपहर 12:41 बजे है।

