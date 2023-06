गांव के बाहरी छोर पर उसे सौरभ और उसका साथी राहुल निवासी अब्दुल्लापुर और एक अन्य युवक मिले। सभी ने धर्मवीर को पहले शराब पिलाई। इसके बाद राहुल की बाइक पर संतलेश बैठी। दूसरी बाइक पर सौरभ ने धर्मवीर को बीच में बैठाकर पकड़ लिया। उक्त बाइक को सौरभ का साथी चला रहा था। इसके बाद काली नदी में धर्मवीर को फेंक दिया।

प्रेमी के संग मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, पत्नी गई जेल

संवाद सूत्र, खरखौदा : धर्मवीर हत्याकांड में पटकथा पत्नी ने ही प्रेमी के संग मिलकर रची थी। पुलिस ने हत्यारोपित पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रेमी और उसके दो साथियों की तलाश में दबिश डाली जा रही है। प्रेमी महिला से साढ़े चार लाख की रकम भी वसूल चुका है। एसपी देहात कमलेश बहादुर ने बताया कि खरखौदा के फफूंडा निवासी धर्मवीर ने अपनी पट्टे की जमीन पांच लाख में बेची थी। यह रकम पत्नी संतलेश के खाते में डाल दी गई थी। संतलेश फफूंडा स्थित एक किताबों की प्रिटिंग प्रेस में काम करती थी। वहीं पर जाहिदपुर निवासी सौरभ भी काम करता था। बताया जाता है कि ढाई माह पहले संतलेश और सौरभ में दोस्ती हो गई। सौरभ ने संतलेश को झांसे में लेकर उसके खाते से साढ़े चार लाख की रकम निकलवा ली। सौरभ ने रकम से घर खरीदकर संतलेश और उसकी दोनों बेटियों को साथ रखने का झांसा दिया था। धर्मवीर ने बैंक में संतलेश की पासबुक ले जाकर एंट्री कराई। पता चला कि पांच लाख से साढ़े चार लाख की रकम निकल चुकी थी। इसके बाद धर्मवीर को पूरे मामले की जानकारी मिल गई। तब 26 जून को संतलेश ने धर्मवीर को झांसा दिया कि शाहदरा दिल्ली में उसका उपचार कराने ले जा रही है। गांव के बाहरी छोर पर उसे सौरभ और उसका साथी राहुल निवासी अब्दुल्लापुर और एक अन्य युवक मिले। सभी ने धर्मवीर को पहले शराब पिलाई। इसके बाद राहुल की बाइक पर संतलेश बैठी। दूसरी बाइक पर सौरभ ने धर्मवीर को बीच में बैठाकर पकड़ लिया। उक्त बाइक को सौरभ का साथी चला रहा था। इसके बाद काली नदी में धर्मवीर को फेंक दिया, जिसका शव गाजियाबाद में मिला था। 28 को संतलेश ने पति के गायब होने की रिपोर्ट खरखौदा थाने में दर्ज कराई। धर्मवीर के शव की पहचान होने के बाद खरखौदा पुलिस ने मामले की पड़ताल की। थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि सर्विलांस के आधार पर सभी की लोकेशन एक स्थान पर मिली। इसके बाद शक के आधार पर संतलेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसने हत्या करना कबूल कर लिया। संतलेश को जेल भेज दिया। उसके प्रेमी और अन्य साथियों की तलाश की जा रही है।

