3000 करोड़ का निवेश करेगी अमेरिकी कंपनी, 16 हेक्टेयर जमीन की है जरूरत...मेरठ में देखी जा रही संभावना

जागरण संवाददाता, मेरठ। यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेस-वे से सटाकर स्थापित किए जा रहे औद्योगिक गलियारा में देशी विदेशी कंपनियां अपने उद्योग लगाने की इच्छुक हैं। पिछले कुछ महीनों में यहां 50 से ज्यादा कंपनियों की टीम दौरा कर चुकी हैं। जमीन के लिए आवेदन तो एक हजार से ज्यादा आ चुके हैं। सोमवार को अमेरिकी कंपनी बाल कारपोरेशन की भारतीय ईकाई बाल बेवरेज प्रा. लि. की टीम ने यहां पहुंचकर जमीन देखी तथा विभिन्न अधिकारियों के साथ लगभग तीन घंटे की बैठक में मंथन करके उद्योग स्थापित करने के लिए जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता की समय सीमा की जानकारी ली। कंपनी यहां 16 हेक्टेयर जमीन की मांग कर रही है। अनुमान है कि कंपनी यहां तीन हजार करोड़ का निवेश करेगी।

अमेरिकी कंपनी बाल बेवरेज प्रा. लि. के अधिकारियों की टीम इससे पूर्व 16 अक्टूबर को भी यहां आई थी। इस बार टीम में कंपनी के प्रोजेक्ट हेड माइकल रुबीक तथा प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कंसलटेंट एजेंसी के सुनील ओझा के साथ अन्य अधिकारी शामिल रहे। उनके साथ लखनऊ से यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण) के भू अर्जन अधिकारी नरेंद्र सिंह भी मेरठ पहुंचे। यूपीडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने जिला प्रशासन को पत्र भेजकर इस टीम के आगमन की जानकारी दी थी। जिसके चलते उप आयुक्त उद्योग दीपेंद्र कुमार, इनवेस्ट यूपी के उद्योग मित्र ऋषभ सक्सेना और तहसीलदार रवि प्रजापति के साथ मुख्य अग्निशमन अधिकारी, पावर कारपोरेशन, पीडब्ल्यूडी, जल निगम, लघु सिंचाई के एक्सईएन, क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी तथा इंद्रप्रस्थ गेल गैस लि. के प्रबंधक समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे।

टीम ने पूछा-किस सुविधा की उपलब्धता में लगेगा कितना समय

यूपीडा के भू अर्जन अधिकारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि कंपनी की टीम का यह दूसरा दौरा है। टीम में इस बार वरिष्ठ अधिकारी थे। उन्होंने इस उन्होंने बिजली, पानी आदि सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में नहीं बल्कि उनके उपलब्ध होने में लगने वाली समय सीमा की जानकारी ली। जिसके चलते माना जा रहा है कि कंपनी को मेरठ की लोकेशन पसंद आ रही है। टीम ने पहले औद्योगिक गलियारा की भूमि की लोकेशन देखी। इसके बाद हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंप पर बैठक की। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण अनापत्ति, बिजली आपूर्ति के लिए सिस्टम तैयार होने में लगने वाले समय की जानकारी ली। गेल गैस कंपनी के अधिकारियों से गैस लाइन की स्थापना तथा उपलब्धता में लगने वाले समय की जानकारी ली।