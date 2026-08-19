मेरठ, लखनऊ, आगरा और गाजियाबाद समेत 12 जिलों में होगी UPSSSC Lower PCS मुख्य परीक्षा, 229 सेंटर बनाए गए

जागरण संवाददाता, मेरठ। UPSSSC Lower PCS 2026 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की ओर से आयोजित सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा 23 अगस्त को होगी। परीक्षा की तैयारी को 21 अगस्त को अंतिम रूप दिया जाएगा। परीक्षा के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। सभी केंद्रों पर सेक्टर व स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है।

आयोग की परीक्षा के लिए जिले में कुल 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 9 हजार से अधिक अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। यह परीक्षा सुबह की पाली में 10 से लेकर दोपहर 12 बजे तक होगी। परीक्षा की तैयारियों को 21 अगस्त को अब अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके लिए डीएम डा. वीके सिंह ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष चंद्र बोस आडिटोरियम में परीक्षा से जुड़े सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई है। यह बैठक शाम 4 बजे से शुरू होगी।

मेरठ समेत 12 जिलों में यह परीक्षा हो रही है। इनमें आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, बस्ती, गाजियाबाद, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, शाहजहांपुर व बांदा शामिल है। परीक्षा के लिए मेरठ समेत 12 जिलों में कुल 229 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं । मेरठ में 20 व गाजियाबाद में 17 परीक्षा केंद्र होंगे। सबसे अधिक परीक्षा केंद्र लखनऊ में 45 बनाई गए है। सबसे कम सात परीक्षा केंद्र बांदा में बनाए गए हैं।