मेरठ और आसपास के जिलों की बड़ी खबरें, जो 6 जनवरी 2026 की शाम तक सुर्खियों में रहीं
Top News from Meerut and surrounding districts: आज शाम तक मेरठ और आसपास के जिलों में कई समाचार सुखिर्यों में हैं। इनमें मेरठ में युवक की हत्या कर शव ज ...और पढ़ें
जागरण टीम, मेरठ। मेरठ और आसपास के जिलों में आज कई मामले चर्चा में हैं। यहां हम आपको ऐसी ही बड़ी खबरों को कम शब्दों में बताने जा रहे हैं।
युवक की गोली मारकर हत्या
बिजनौर : हल्दौर थाना क्षेत्र के गांव खारी निवासी 38 वर्षीय इस्लामुद्दीन सोमवार रात आठ बजे घर से निकला था। देर रात तक वह नहीं आया। आधी रात को उसका मोबाइल फोन भी बंद हो गया। स्वजन ने युवक की रात में ही तलाश शुरू की। आधी रात के बाद तीन बजे उसका गोली लगा शव खारी-गौसपुर टीकरी रास्ते पर पड़ा मिला। इस्लामुद्दीन के पेट में गोली लगी थी। अवैध बंदूक भी उसके हाथ के पास पड़ी हुई थी। बंदूक काफी पुरानी थी। हत्या की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। हल्दौर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और जांच के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्वजन ने युवक के तीन साथियों पर ही हत्या का आरोप लगाया है।
युवक की हत्या कर शव स्कूल के पास जलाया
मेरठ : सरधना थाना क्षेत्र के आक्खेपुर-रार्धना रोड से बीस कदम की दूरी पर एक युवक की हत्या कर किसान पब्लिक स्कूल के पास उसका शव जला दिया। सोमवार रात चौकीदार स्कूल के पास पहुंचा। जहां पर उसे आग जलती हुई दिखाई दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को आग से निकालकर पहचान करवाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। पुलिस ने शव मर्चरी भेज दिया। मृतक मुजफ्फरनगर निवासी रवि बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है।
22 लोग, चार कैमरे और दो पिंजरे भी तेंदुए को नहीं कर पाए तलाश
मेरठ : सैन्य क्षेत्र में आए तेंदुए की तलाश कर रही वन विभाग की टीम को अभी तक भी सफलता नहीं मिली है। वन विभाग की 22 लोगों की टीम सोमवार पूरी रात तेंदुए की तलाशती रही, लेकिन तेंदुआ कैमरे तक में कैद नहीं हुआ। उधर, सेना के जवान और उनके परिवारों में दहशत का माहौल है। मंगलवार को ड्रोन कैमरे से भी तेंदुए की तलाश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली।
मारपीट कर धमकी देने पर चार पुलिसकर्मी गिरफ्तार, जमानत
बागपत : कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में चार पुलिसकर्मी किराये के कमरे में रहते हैं और शराब पीकर हंगामा करते हैं। इसका विरोध और किराया मांगने पर महिला व उसके ससुर से गाली-गलौज कर मारपीट की थी। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। एसपी सूरज कुमार राय ने रात ही चारों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था। कोतवाली पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। जमानती अपराध होने की वजह से नोटिस देकर जमानत दी।
तहसील परिसर में ब्लाक प्रमुख के पति से मारपीट, वीडियो प्रसारित
बुलंदशहर : सदर तहसील परिसर में अगौता ब्लाक प्रमुख गांव अन्हेड़ा निवासी रेनू चौधर के पति आदेश चौधरी से मारपीट कर दी गई। मारपीट का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। आदेश ने कोतवाली नगर पर चार नामजद और 10-15 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
करोड़ों की जीएसटी हड़पने को पांचवीं पास ने बनाईं 34 बोगस कंपनियां
मुजफ्फरनगर : साइबर थाना पुलिस ने ऐसे गिरोह का राजफाश किया है, जिसका सरगना सिर्फ पांचवीं पास है और उसने करोड़ों रुपये जीएसटी हड़पने के लिए 34 फर्जी कंपनियां बना दीं। फर्जी फर्म के नाम से ई-वे बिल जनरेट कर जरूरतमंद फैक्ट्री वालों को देते थे। उससे पैसा कमाने के साथ ही लगभग 42 करोड़ रुपये आइटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) भी क्लेम किया था। आरोपितों के कब्जे से लैपटाप, 34 बोगस कंपनियों के दस्तावेज, मोबाइल फोन आदि सामान बरामद किया गया है।
सीबीआइ जांच तक जारी रहेगा आंदोलन : हरीश रावत
सहारनपुर : उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हरीश रावत ने अपने स्वागत को जुटे कार्यकर्ताओं से कहा कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या में दोषियों के विरुद्ध पहले हत्या का मुकदमा कायम हो और उसके बाद सीबीआइ जांच के आदेश दिए जाएं। मंगलवार को देहरादून से भगवानपुर जाते समय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कार्यकर्ताओं ने में स्वागत किया।
टायर की दो दुकानों में लगी आग
शामली : कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित टायर मार्केट में दो दुकानों में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। सूचना पर दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने से पांच लाख रुपये के समान जलने का नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका।
