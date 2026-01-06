मेरठ और आसपास के जिलों की बड़ी खबरें, जो 6 जनवरी 2026 की शाम तक सुर्खियों में रहीं

जागरण टीम, मेरठ। मेरठ और आसपास के जिलों में आज कई मामले चर्चा में हैं। यहां हम आपको ऐसी ही बड़ी खबरों को कम शब्दों में बताने जा रहे हैं। युवक की गोली मारकर हत्या बिजनौर : हल्दौर थाना क्षेत्र के गांव खारी निवासी 38 वर्षीय इस्लामुद्दीन सोमवार रात आठ बजे घर से निकला था। देर रात तक वह नहीं आया। आधी रात को उसका मोबाइल फोन भी बंद हो गया। स्वजन ने युवक की रात में ही तलाश शुरू की। आधी रात के बाद तीन बजे उसका गोली लगा शव खारी-गौसपुर टीकरी रास्ते पर पड़ा मिला। इस्लामुद्दीन के पेट में गोली लगी थी। अवैध बंदूक भी उसके हाथ के पास पड़ी हुई थी। बंदूक काफी पुरानी थी। हत्या की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। हल्दौर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और जांच के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्वजन ने युवक के तीन साथियों पर ही हत्या का आरोप लगाया है।

सीबीआइ जांच तक जारी रहेगा आंदोलन : हरीश रावत सहारनपुर : उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हरीश रावत ने अपने स्वागत को जुटे कार्यकर्ताओं से कहा कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या में दोषियों के विरुद्ध पहले हत्या का मुकदमा कायम हो और उसके बाद सीबीआइ जांच के आदेश दिए जाएं। मंगलवार को देहरादून से भगवानपुर जाते समय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कार्यकर्ताओं ने में स्वागत किया।