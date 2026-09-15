UP Scooty Yojana: दस्तावेज सत्यापन के बाद CCSU की 864 छात्राएं स्कूटी योजना के तहत पात्र पाई गईं

जागरण संवाददाता, मेरठ। UP Scooty Yojana 2026: प्रदेश सरकार की ओर से मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना में दस्तावेजों की जांच के बाद 864 छात्राएं दावेदार के रूप में सामने आई हैं।

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर और छह जिलों के संबद्ध कालेजों की टाप पांच फीसदी छात्राओं की सूची में छह जिलों से कुल 1156 छात्राएं अर्ह पाई गईं। सत्यापन के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे मामले भी सामने आए, जिनमें छात्राओं ने निर्धारित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए।

इनमें 110 छात्राएं दूसरे राज्यों की हैं। वहीं 182 छात्राओं ने कोई प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत नहीं किया, जिसके चलते उनके दावों पर सवाल खड़े हो गए। दस्तावेजों की जांच के बाद अब पात्र छात्राओं की सूची तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

योजना के तहत मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत स्कूटी उपलब्ध कराई जानी है। इसके लिए संबंधित जिलों से छात्राओं के शैक्षणिक रिकार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेजों के आधार पर पात्रता का परीक्षण किया गया।

टाप पांच फीसदी में आने वाली छात्राओं को प्राथमिकता के आधार पर सूची में शामिल किया गया। सत्यापन में 864 छात्राओं के दावे सही पाए गए, जबकि अन्य मामलों में पात्रता और दस्तावेजों की स्थिति स्पष्ट करने के लिए जांच की गई।