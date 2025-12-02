Language
    समस्या कोई भी हो...इधर-उधर न बताएं, सीधे हेल्प-डेस्क पर आएं, विश्वविद्यालय प्रशासन करेगा समाधान

    By Amit Tiwari Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 07:15 PM (IST)

    चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा छात्रों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए हेल्प-डेस्क की स्थापना की जा रही है। छात्र अब सीधे हेल्प-डे ...और पढ़ें

    चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा छात्रों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए हेल्प-डेस्क की स्थापना की जा रही है। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। छात्र-छात्राओं की तमाम तरह की समस्याएं रहती हैं, जिन्हें बताने के लिए कोई निश्चित स्थान विश्वविद्यालय से लेकर कालेजों तक न रहने के कारण वे भटकते रहते हैं। छात्र नेताओं ने भी समय-समय पर मांग की है कि छात्रों की तमाम समस्याओं की सुनवाई की मांग उठाते रहे हैं। इसे देखते हुए विश्वविद्यालय ने परिसर के सभी विभागों और संबद्ध कालेजों को विद्यार्थियों के लिए हेल्प डेस्क गठित करने को कहा है। इस हेल्प डेस्क पर विद्यार्थी अभद्र व्यवहार, अवैध शुल्क, प्रयोगात्मक शुल्क, प्रवेश, छात्रवृत्ति, परीक्षा, परीक्षा फार्म से संबंधित और आर्थिक शोषण आदि समस्याओं की जानकारी दे सकेंगे।

    विश्वविद्यालय के कुलसचिव के अनुसार, समस्याओं के कारण विद्यार्थियों में अवसाद की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके कारण कुछ विद्यार्थी अनुचित कदम उठा लेते हैं। इन समस्याओं को रोकने और निस्तारण के लिए विश्वविद्यालय परिसर और कालेज स्तर पर हेल्प डेस्क गठित की जाएगी। इससे कालेजों के छात्रों की समस्या का निस्तारण कालेज स्तर पर और विश्वविद्यालय के छात्रों की समस्या का निस्तारण व त्वरित समाधान विश्वविद्यालय स्तर पर किया जा सकेगा। विश्वविद्यालय ने इस आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहा है और हेल्प डेस्क की गठित करने के बाद सूचना भी मांगी है।

    विषम सेमेस्टर के आंतरिक परीक्षाओं के अंक अपलोड करें कालेज
    सीसीएसयू ने परिसर के सभी विभागों और संबद्ध कालेजों को विषम सेमेस्टर परीक्षाओं के आंतरिक मूल्यांकन के अंक पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। विषम सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। कालेजों को मुख्य परीक्षा शुरू होने के पहले ही आंतरिक परीक्षाओं के अंक विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड करने थे।

    परीक्षा नियंत्रक ने कालेजों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि, प्रवेश लेने वाले किसी छात्र के आंतरिक अंक अपलोड होने से न रह जाएं, पूर्णांक व प्राप्तांक को ठीक से देखकर अपलोड करें, जिससे गलती न हो और अनुपस्थित छात्रों की सूची के साथ आंतरिक अंकों की पोर्टल प्रति व कुलसचिव प्रति गोपनीय विभाग 40 नंबर खिड़की पर जमा कराएं। इन अंकों के अभाव में परीक्षा परिणाम जारी नहीं हो सकेंगे।

    बीएससी होम साइंस की परीक्षा 12 से
    सीसीएसयू के बीएससी होम साइंस-क्लीनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स की विषम सेमेस्टर परीक्षाएं 12 दिसंबर को शुरू होंगी। विश्वविद्यालय ने उक्त परीक्षा में पहले, तीसरे और पांचवें सेमेस्टर का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा 24 दिसंबर तक चलेगी और सभी परीक्षाएं सुबह की पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक चलेंगे।