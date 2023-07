मेरठ-करनाल हाईव पर हादसा, ट्रक खाई में पलटा, चालक की मौत, मदद के लिए पुलिस बुलाते रहे ग्रामीण, नहीं उठा फोन

ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में जाकर पलटा चालक की मौत हो गयी। माना जा रहा है कि जिस जगह हादसा हुआ है। वहां तीव्र मोड़ है चालक का स्टेयरिंग से नियत्रंण हट गया होगा और ट्रक सड़क किनारे पलट गया होगा। मेरठ-करनाल हाईव पर बपासरी गांव के निकट हादसा होने के बाद गांव वाले मदद के लिए पहुंचे और पुलिस को बुलाने के लिए फोन किया।

Meerut Road Accident News: ट्रक पलटने से चालक की मौत

Your browser does not support the audio element.

मेरठ सरधना, जागरण टीम। थाना क्षेत्र के मेरठ-करनाल हाईवे पर बपारसी गांव के निकट मोड़ पर सोमवार तड़के एक ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में जाकर पलट गया। जिसमें चालक की मौत हो गई। जानकारी पर पहुंचे ग्रामीणों ने हादसे की सूचना देने के लिए कंट्रोल रूम पर फोन किया। आरोप है कि किसी ने फोन रिसीव नहीं किया। अल सुबह सीओ सरधना को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को ट्रक से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चालक की मौत मेरठ के शिवपुरम निवासी विपिन पुत्र नवीन मेरठ से रविवार देर रात ट्रक में सिल्वर की एंगल भरकर करनाल के लिए चले थे। जब वह थाना क्षेत्र के मेरठ-करनाल हाईवे पर बपासरी गांव के निकट मोड़ पर पहुंचे। जहां तीव्र मोड़ पर चालक का स्टेयरिंग से नियंत्रण हट गया और ट्रक खाई में जाकर पलट गया। इस हादसे में चालक की मौत हो गई। जानकारी पर पहुंचे ग्रामीणों ने हादसे की सूचना देने के लिए कई बार कंट्रोल रूम पर फोन किया। गांव वालों ने किया पुलिस को फोन, नहीं उठा आरोप है कि किसी ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद ग्रामीणों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई और अलसुबह सरधना सीओ शिव प्रताप सिंह के सीयूजी नंबर पर घटना की जानकारी दी गई। जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को ट्रक से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

Edited By: Abhishek Saxena