मेरठ और आसपास के जिलों की बड़ी खबरें, जो 7 जनवरी 2026 की शाम तक सुर्खियों में रहीं

जागरण टीम, मेरठ। मेरठ और आसपास के जिलों में आज कई प्रमुख मामले चर्चा में हैं। यहां हम आपको ऐसी ही बड़ी खबरों को कम शब्दों में बताने जा रहे हैं। रोडरेज में पति व गर्भवती पत्नी से मारपीट का आरोपित पकड़ा मेरठ : रोडरेज में कार सवार दंपती से मारपीट कर गर्भवती के पेट में लात मारने वाले आरोपित रमनदीप निवासी गोविंदपुरी कंकरखेड़ा को सदर बाजार थाना पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। दंपती मंगलवार रात में कासमपुर से वापस अपने घर ब्रह्मपुरी जा रहा था। कासमपुर फाटक पर विपरीत दिशा से आ रही स्कूटी से उनकी कार टकरा गई थी। इसके बाद आरोपितों ने पीछा कर कार को बांबे बाजार में रोककर दंपती से मारपीट की थी। मारपीट का वीडियो भी इंटरनेट पर प्रसारित हो रहा है। महिला अस्पताल में भर्ती है। पुलिस अन्य आरोपितों की तलाश कर रही है।

कुत्ते पकड़वाने पर पार्षद से मारपीट मेरठ : सुभाष नगर में कुत्ते पकड़वाने पर भाजपा पार्षद पवन चौधरी से एक युवक ने मारपीट कर दी। पुलिस ने घायल पार्षद का उपचार कराया। इसके बाद पुलिस ने पार्षद की तहरीर पर आरोपित विशाल कुमार की धरपकड़ शुरू कर दी है। पार्षद ने नगर निगम की टीम को बुलाकर कुत्तों को पकड़वाने का अभियान चलाया था। इस बात से नाराज मुहल्ला निवासी विशाल ने पार्षद के मुंह पर मुक्का मार दिया। जिससे उनकी नाक से खून बहने लगा।

घर में चल रहे नर्सिंग होम में फार्मासिस्ट कर रहा था इलाज बागपत: बड़ौत में कोडीन सिरप की सूचना पर एसडीएम भावना सिंह और सीएचसी अधीक्षक डा. विजय कुमार ने टीम के साथ शहर में नेहरू रोड पर घर में संचालित एक नर्सिंग होम पर छापेमारी की, जहां पर चिकित्सक की गैर मौजूदगी में नर्सिंग होम संचालक फार्मासिस्ट बच्चों का उपचार करता हुआ मिला। नर्सिंग होम केवल ओपीडी के लिए पंजीकृत है जबकि वहां पर सात बीमार बच्चों को भर्ती कर रखा है। नियम विरुद्ध घर में संचालित नर्सिंग होम को बंद कराते हुए सभी बच्चों को सीएचसी भेजा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से नर्सिंग होम संचालक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

बच्चे की हत्या कर शव खेत में फेंका मुजफ्फरनगर : भौराकलां थाना क्षेत्र के गांव भौरा खुर्द में जमील के सात वर्षीय पुत्र की हत्या कर शव गांव के नजदीक कब्रिस्तान के पास एक खेत में फेंक दिया गया। बच्चा मंगलवार शाम पांच बजे से लापता था। स्वजन उसको तलाश कर रहे थे। बुधवार दोपहर में एक बजे शव मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो सिक्योरिटी गार्ड की मौत सहारनपुर : चीनी मिल में ड्यूटी करने जा रहे एक बाइक पर सवार दो सिक्योरिटी गार्ड को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई। बड़ागांव थाना क्षेत्र के गांव चिराऊ निवासी प्रमोद फौजी ने बताया कि गांव निवासी 34 वर्षीय संदीप पुत्र सीताराम व 40 वर्षीय नाथी पुत्र जगमाल सरसावा चीनी मिल में सिक्योरिटी गार्ड थे। मंगलवार रात ड्यूटी करने को दोनों घर से निकले। जैसे ही वह चुनेटी फटाक से होते हुए छप्परेडी अंडरपास के पास पहुंचे तो किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

फर्जी मुहर से आधार अपडेट करने वाले गिरोह का राजफाश, दो आरोपित पकड़े सहारनपुर : कोतवाली देहात पुलिस ने निगम पार्षद की फर्जी मुहर का इस्तेमाल कर आधार कार्ड में पता परिवर्तन कराने वाले एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने दो जनसेवा केंद्र संचालकों को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से सरकारी पहचान पत्रों से छेड़छाड़ कर अवैध लाभ उठा रहे थे।

द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक पर 16.50 लाख का जुर्माना शामली : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक पर 16.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इंश्योरेंस कंपनी ने मेसर्स सलीम पावरलूम फैक्ट्री का इंश्योरेंस होने के बावजूद आग लगने से हुए नुकसान का क्लेम नहीं दिया। इस पर फैक्ट्री संचालकों के दायर वाद पर सुनवाई करते हुए आयोग ने बीमा क्लेम की धनराशि मय ब्याज समेत जुर्माना लगाया है।