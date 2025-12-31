मेरठ और आसपास के जिलों की बड़ी खबरें, जो 31 दिसंबर 2025 की शाम तक सुर्खियों में रहीं

जागरण टीम, मेरठ। मेरठ और आसपास के जिलों में आज कई प्रमुख खबरें चर्चा में हैं। यहां हम आपको ऐसी ही बड़ी खबरों को कम शब्दों में बताने जा रहे हैं। आम के पेड़ पर लटका मिला युवक का शव मेरठ : परतापुर थाना क्षेत्र के गांव महरौली के बाहरी छोर पर आम के पेड़ पर एक युवक का शव फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी पहचान कराने का प्रयास किया। काफी प्रयास के बाद शव की पहचान नहीं हो सकी। पुलिस का कहना है कि हत्या व आत्महत्या को लेकर मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल शव को मर्चरी में रखवा दिया है।

संगीत सोम ने शाहरुख खान को बताया 'देश का गद्दार' मेरठ : भाजपा नेता और सरधना से पूर्व विधायक संगीत सोम ने शाहरुख खान को देश का गद्दार बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, वहीं शाहरुख खान आइपीएल की अपनी टीम के लिए बांग्लादेशी खिलाड़ी को करोड़ों में खरीद रहे हैं।

विरोधियों को फंसाने के लिए भाई को मारी गोली, गिरफ्तार बिजनौर : हल्दौर गांव अम्हेड़ा में फतेह अली शाह की कव्वालियों का कार्यक्रम मंगलवार की रात चल रहा था। इसी दौरान गांव के नवाजिश और सलीम का कुछ ग्रामीणों से विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद के बाद सलीम ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई और विरोधियों को फंसाने के इरादे से अपने ही छोटे भाई नवाजिश को पीछे से गोली मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस की जांच में भेद खुल गया। पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है।

पत्नी के पेट में घोंपा चाकू, घायल बागपत : बड़ौत के मुहल्ला पठानकोट में मामूली कहासुनी के बाद दिलशाद ने अपनी पत्नी गुलशमा के पेट में चाकू घोंप दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसका सीएचसी पर उपचार कराया गया है। पीड़िता के भाई मेहरबान ने आरोपित दिलशाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में लगी है।

इंद्रपाल उर्फ ताऊ ने पांच साथियों के साथ मिलकर डाली थी डकैती बुलंदशहर : फर्जी सीबीआइ अधिकारी बनकर कुख्यात इंद्रपाल उर्फ ताऊ ने पांच साथियों के साथ मिलकर अनूपशहर में फर्नीचर व्यापारी के मकान में डकैती डाली थी। अनूपशहर और स्वाट पुलिस टीम ने कुख्यात इंद्रपाल उर्फ ताऊ सहित पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर डकैती की घटना का राजफाश किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपितों के कब्जे से लूटे गए 13 लाख रुपये से अधिक की नकदी और 40 लाख कीमत के गहने बरामद किए है।