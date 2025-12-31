मेरठ और आसपास के जिलों की बड़ी खबरें, जो 31 दिसंबर 2025 की शाम तक सुर्खियों में रहीं
Top News from Meerut and surrounding districts: आज शाम तक मेरठ और आसपास के जिलों में कई समाचार सुखिर्यों में हैं। इनमें भाजपा नेता और सरधना से पूर्व व ...और पढ़ें
जागरण टीम, मेरठ। मेरठ और आसपास के जिलों में आज कई प्रमुख खबरें चर्चा में हैं। यहां हम आपको ऐसी ही बड़ी खबरों को कम शब्दों में बताने जा रहे हैं।
आम के पेड़ पर लटका मिला युवक का शव
मेरठ : परतापुर थाना क्षेत्र के गांव महरौली के बाहरी छोर पर आम के पेड़ पर एक युवक का शव फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी पहचान कराने का प्रयास किया। काफी प्रयास के बाद शव की पहचान नहीं हो सकी। पुलिस का कहना है कि हत्या व आत्महत्या को लेकर मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल शव को मर्चरी में रखवा दिया है।
संगीत सोम ने शाहरुख खान को बताया 'देश का गद्दार'
मेरठ : भाजपा नेता और सरधना से पूर्व विधायक संगीत सोम ने शाहरुख खान को देश का गद्दार बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, वहीं शाहरुख खान आइपीएल की अपनी टीम के लिए बांग्लादेशी खिलाड़ी को करोड़ों में खरीद रहे हैं।
यह भी पढ़ें- संगीत सोम ने शाहरुख खान को बताया 'देश का गद्दार', बांग्लादेश से जोड़ा यह कनेक्शन
डंपर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, मां और चचेरा भाई घायल
सहारनपुर : बेहट कोतवाली क्षेत्र में कलसिया-फतेहपुर मार्ग पर गांव संसारपुर के पास डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी। जिसे बाइक पर सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि उसकी मां व चचेरा भाई घायल हो गए। पुलिस ने सभी को सीएचसी पहुंचाया। जहां से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया जबकि घायलों का इलाज कराया गया।
विरोधियों को फंसाने के लिए भाई को मारी गोली, गिरफ्तार
बिजनौर : हल्दौर गांव अम्हेड़ा में फतेह अली शाह की कव्वालियों का कार्यक्रम मंगलवार की रात चल रहा था। इसी दौरान गांव के नवाजिश और सलीम का कुछ ग्रामीणों से विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद के बाद सलीम ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई और विरोधियों को फंसाने के इरादे से अपने ही छोटे भाई नवाजिश को पीछे से गोली मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस की जांच में भेद खुल गया। पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है।
पत्नी के पेट में घोंपा चाकू, घायल
बागपत : बड़ौत के मुहल्ला पठानकोट में मामूली कहासुनी के बाद दिलशाद ने अपनी पत्नी गुलशमा के पेट में चाकू घोंप दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसका सीएचसी पर उपचार कराया गया है। पीड़िता के भाई मेहरबान ने आरोपित दिलशाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में लगी है।
यह भी पढ़ें- मामूली कहासुनी के बाद शराबी ने खो दिया आपा, पत्नी के पेट में घोंपा चाकू, बागपत पुलिस ने की कार्रवाई
भाकियू नेताओं पर मुकदमा दर्ज
मुजफ्फरनगर: भारतीय किसान यूनियन के एनसीआर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कपिल सोम समेत चार लोगों पर नई मंडी कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी गीतेश चंद्रा ने भाकियू नेताओं पर गाली गलौज और अभद्रता करने का आरोप लगाया था। कपिल सोम, मोनू प्रधान, विकास शर्मा और एक अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
इंद्रपाल उर्फ ताऊ ने पांच साथियों के साथ मिलकर डाली थी डकैती
बुलंदशहर : फर्जी सीबीआइ अधिकारी बनकर कुख्यात इंद्रपाल उर्फ ताऊ ने पांच साथियों के साथ मिलकर अनूपशहर में फर्नीचर व्यापारी के मकान में डकैती डाली थी। अनूपशहर और स्वाट पुलिस टीम ने कुख्यात इंद्रपाल उर्फ ताऊ सहित पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर डकैती की घटना का राजफाश किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपितों के कब्जे से लूटे गए 13 लाख रुपये से अधिक की नकदी और 40 लाख कीमत के गहने बरामद किए है।
इंस्टाग्राम पर हथियारों से दहशत फैलाने वाले दो आरोपित गिरफ्तार
शामली : इंस्टाग्राम पर हथियारों के साथ वीडियो और दहशत फैलाकर लोगों को डराने वाले दो आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने इंस्टाग्राम पर कई आपत्तिजनक पोस्ट भी की थी। आरोपितों के कब्जे से दो तमंचे और कारतूस बरामद किए गए। साथ ही मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया। आरोपितों ने पुलिस पूछताछ में अपने नाम मोनिस पुत्र रियाज निवासी तीतरवाडा थाना कैराना और फरमान पुत्र तासिम निवासी गढ़ी बेसक थाना सनोली जनपद पानीपत बताया। पुलिस आरोपितों से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।