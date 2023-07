मेरठ में मासूम के साथ हैवानियत, टाफी का लालच देकर तांत्रिक ने नाबालिग बच्ची से किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

Meerut Crime News In Hindi मेरठ में तांत्रिक की हैवानियत के बाद पुलिस की लचर कार्यवाही को देखते हुए वाल्मीकि समाज के लोगों ने पैसे लेकर कार्रवाइ नहीं करने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। टीपीनगर इंस्पेक्टर का कहना है कैलाश भगत पुत्र भगवानदास को गिरफ्तार कर लिया है और बच्ची को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है।

Meerut News: टाफी का लालच देकर तांत्रिक ने नाबालिग बच्ची से किया दुष्कर्म,आरोपी गिरफ्तार

मेरठ, जागरण संवाददाता। टीपी नगर थाना क्षेत्र के एक कॉलोनी में रविवार सुबह घर के बाहर खेल रही नाबालिग बच्ची से पड़ोस में रहने वाले तांत्रिक ने नशीला पदार्थ खिलाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म कर दिया।और बच्ची को पास के खाली प्लाट में छोड़कर आरोपी मौके से फरार हो गया। बच्ची ने होश में आने पर दी जानकारी होश में आने के बाद खून से लथपथ बच्ची ने घर पहुंच कर घटना की जानकारी दी।परिजनों ने आरोपी के घर पहुंच कर आरोपी की धुनाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर बाल्मीकि समाज के दर्जनों लोग थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

