Meerut Crime News: तांत्रिक ने साथी संग किशोरी से किया सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपित

Meerut Crime News In Hindi तांत्रिक दो दिनों से घर से तंत्र मंत्र कर रहा था। उसने किशाेरी के माता पिता को किसी काम के लिए घर से बाहर भेज दिया और अपने एक दोस्त को बुला लिया। इसके बाद किशाेरी को डरा धमकाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घर लौटे मां बाप को बेटी ने तांत्रिक की करतूत की जानकारी दी।

Meerut Crime News: तांत्रिक ने किया किशाेरी से सामूहिक दुष्कर्म।

मेरठ, जागरण टीम। तांत्रिक ने साथी के साथ मिलकर किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता के स्वजन ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया। उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। रमाला थाना प्रभारी शिवदत्त ने बताया कि क्षेत्र के एक गांव में एक घर में एक तांत्रिक दो दिन से तंत्र विद्या कर रहा था। मां बाप को घर से भेज दिया बाहर रविवार रात तांत्रिक ने पीड़िता के माता-पिता को कहीं घर से बाहर पूजा करने के लिए भेज दिया। पीड़िता के माता-पिता किशोरी को घर पर अकेली छोड़कर पूजा अर्चना करने चले गए। तभी तांत्रिक ने मौके का फायदा उठाकर अपने एक साथी को किशोरी के घर पर बुला लिया। दोनों आरोपितों ने किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। जब किशोरी के माता-पिता घर पहुंचे तो किशोरी ने घटना की जानकारी उन्हें दी। किशोरी के स्वजन ने थाने में आकर घटना की तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। आरोपित तांत्रिक सुरेन्द्र व उसके साथी अमन को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

