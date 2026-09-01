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मेरठ वाले दिल थाम लें! यहां पहली बार उड़ान भरेंगे एयरफोर्स के 9 विमान, हैरतअंगेज करतब देख आप कहेंगे 'जय हिंद' 

By Amit Tiwari Edited By: Praveen Vashishtha
Updated: Tue, 01 Sep 2026 04:09 PM (IST)

Suryakiran air show Meerut: भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण टीम 19 और 20 सितंबर को मेरठ में नौ हाॅक विमानों के ...और पढ़ें

वायु सेना के सूर्य किरण टीम की ओर से सोशल मीडिया पर साझा की गई जानकारी, इस तरह उड़ान भरती है वायु सेना की सूर्य किरण टीम। स्रोत: सोशल मीडिया

वायु सेना के सूर्य किरण टीम की ओर से सोशल मीडिया पर साझा की गई जानकारी, इस तरह उड़ान भरती है वायु सेना की सूर्य किरण टीम। स्रोत: सोशल मीडिया

HighLights

  1. 19 और 20 सितंबर को आसमान में दिखेगा रोमांचक एयर शो

  2. भारतीय वायुसेना की क्षमता और राष्ट्र गौरव का होगा प्रदर्शन।

जागरण संवाददाता, मेरठ। भारतीय वायुसेना की प्रतिष्ठित सूर्यकिरण एयरोबैटिक टीम 19 और 20 सितंबर को मेरठ के आसमान पर अपने हैरतअंगेज करतबों से रोमांच भरने के लिए तैयार है। नौ हॉक विमानों के साथ सूर्यकिरण टीम की परफेक्ट फार्मेशन और आसमान में तिरंगे की छटा शहरवासियों के लिए यादगार दृश्य बनने जा रही है।

सूर्यकिरण एयरोबैटिक टीम अपनी बेहतरीन उड़ान क्षमता, अनुशासन और अद्भुत समन्वय के लिए जानी जाती है। हवा में बेहद कम अंतर पर उड़ते हुए विमानों की सटीक फार्मेशन, तेज गति से दिशा परिवर्तन और सामूहिक एयरोबैटिक्स दर्शकों को रोमांचित करते हैं।

19 और 20 सितंबर को मेरठ में होने वाले प्रदर्शन को लेकर वायुसेना ने लोगों में उत्सुकता बढ़ा दी है। पहले एक वीडियो जारी कर शहर के नाम को लेकर सोचने पर विवश किया और उसके बाद मेरठ शहर के नाम की घोषणा भी सूर्य किरण के इंटरनेट मीडिया प्लैटफार्म पर कर दी गई है।

सूर्यकिरण टीम के नौ विमान जब एक साथ आसमानं में फार्मेशन बनाएंगे तो यह नजारा जमीन से देखने वालों के लिए विशेष आकर्षण होगा। एक-दूसरे के बेहद करीब और निर्धारित उड़ान पथ पर विमानों को नियंत्रित करते हुए पायलट जिस सटीकता का प्रदर्शन करते हैं, वह वर्षों के कठिन प्रशिक्षण और अभ्यास का परिणाम है।

फार्मेशन में विमानों की समरूपता और तालमेल सूर्यकिरण के प्रदर्शन की खास पहचान है। एयर शो के दौरान आसमान में भारतीय तिरंगे के रंगों की छटा भी देखने को मिलेगी। सूर्यकिरण की उड़ान केवल एयरोबैटिक कौशल का प्रदर्शन नहीं, बल्कि भारतीय वायुसेना की पेशेवर क्षमता, साहस और राष्ट्र गौरव का भी प्रतीक है। आसमान में एक साथ उड़ते नौ विमान जब सटीक फार्मेशन में आगे बढ़ेंगे तो दर्शकों के लिए यह दृश्य देशभक्ति और रोमांच का अनूठा संगम होगा।