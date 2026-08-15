STF के बलिदानी सुनील कुमार को कीर्ति चक्र और वीरता पुरस्कार: गोलियां लगने के बाद भी मोर्चे पर डटे रहे, मार गिराए थे 4 बदमाश

जागरण संवाददाता, मेरठ। एसटीएफ के बलिदानी निरीक्षक सुनील कुमार ने 20 जनवरी 25 को जिस साहस का परिचय दिया, उसकी चर्चा आज भी एसटीएफ में होती है। एसटीएफ के एएसपी बृजेश कुमार 20 जनवरी 25 को हुई मुठभेड़ के बारे में बताते हुए भावुक हो गए।

एएसपी ने बताया कि एसटीएफ को सूचना मिली थी कि सहारनपुर का शातिर एक लाख का इनामी बदमाश अरशद पुत्र जमील अपने साथियों संग सफेद ब्रेजा कार से शामली के बिडौली होते हुए चौसान किसी घटना को अंजाम देने जा रहा है।