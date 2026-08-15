STF के बलिदानी सुनील कुमार को कीर्ति चक्र और वीरता पुरस्कार: गोलियां लगने के बाद भी मोर्चे पर डटे रहे, मार गिराए थे 4 बदमाश
एसटीएफ के बलिदानी निरीक्षक सुनील कुमार ने 20 जनवरी 2025 को चौसाना में हुए मुठभेड़ में अदम्य साहस का परिचय दिया, जहां उन्होंने तीन गोलियां लगने के बावज ...और पढ़ें
HighLights
एसटीएफ निरीक्षक सुनील कुमार ने अदम्य साहस दिखाया
तीन गोलियां लगने पर भी बदमाशों का पीछा किया
मुठभेड़ में चार इनामी बदमाश भी मारे गए
जागरण संवाददाता, मेरठ। एसटीएफ के बलिदानी निरीक्षक सुनील कुमार ने 20 जनवरी 25 को जिस साहस का परिचय दिया, उसकी चर्चा आज भी एसटीएफ में होती है। एसटीएफ के एएसपी बृजेश कुमार 20 जनवरी 25 को हुई मुठभेड़ के बारे में बताते हुए भावुक हो गए।
एएसपी ने बताया कि एसटीएफ को सूचना मिली थी कि सहारनपुर का शातिर एक लाख का इनामी बदमाश अरशद पुत्र जमील अपने साथियों संग सफेद ब्रेजा कार से शामली के बिडौली होते हुए चौसान किसी घटना को अंजाम देने जा रहा है।
इस पर इंस्पेक्टर सुनील शर्मा ने एसआई प्रमोद कुमार, हेड कॉन्स्टेबल प्रीतम सिंह जोशी राणा, विकास धाम, जयवर्धन, एसआई जयवीर सिंह, राेमिश तोमर, आकाशदीप, अंकित कुमार व प्रदीप धनकड़ संग चौसाना चौराहे पर घेराबंदी की।
बदमाशों के पास थे ऑटोमैटिक हथियार
अरशद अपने साथियों संग ब्रेजा कार से आया तो उसे रुकने का इशारा किया। इस पर बदमाशों ने ऑटोमैटिक हथियार से फायरिंग शुरू कर दी। इसमें सुनील शर्मा को गोली लग गई। वह कार से कुछ दूर गिर गए। सुनील व एसटीएफ टीम की जवाबी फायरिंग में ब्रेजा कार सवार एक लाख का इनामी अरशद, हरियाणा के सोनीपत निवासी मंजीत उर्फ ढिल्ला उर्फ जुबैर व एक अन्य घायल अवस्था में मिले। चौथा बदमाश सतीश निवासी अशोक विहार करनाल हरियाणा फायरिंग करता हुआ भागने लगा। सुनील शर्मा ने घायल होने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। उनकी जवाबी फायरिंग में सतीश भी मारा गया।
यह भी पढ़ें- शामली मुठभेड़ में शहीद सुनील कुमार को कीर्ति चक्र और वीरता पुरस्कार, 93 यूपी पुलिस अधिकारियों को भी मिलेंगे पदक
तीन गोलियां लगने के बाद भी नहीं हारी थी हिम्मत
सुनील शर्मा को तीन गोली लगी थी। उन्हें तत्काल करनाल के अमृतधारा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें तत्काल मेदांता गुड़गांव में भर्ती कराया। गोली से सुनील शर्मा का लीवर व अन्य अंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया लेकिन वह बलिदानी हो गए। मुठभेड़ में ब्रेजा सवार चारों बदमाशों की भी मौत हो गई थी।
यह भी पढ़ें- PM Matsya Sampada Yojana: तालाब से लेकर मछली बेचने का खर्च उठाएगी सरकार, यूपी में 24 अगस्त तक करें ऑनलाइन आवेदन