    Sugarcane Bagasse और Coconut Shell वेस्ट नहीं...बेस्ट हैं, शोधार्थियों ने सुझाए कारगर उपाए

    By Amit Tiwari Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 03:05 PM (IST)

    मेरठ के शोधार्थियों ने गन्ना और नारियल के खोल को वेस्ट नहीं, बल्कि बेस्ट बताया है। उन्होंने इसके कारगर उपायों का सुझाव दिया है। शोधकर्ताओं का कहना है ...और पढ़ें

    दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित इंटरनेशनल कांफ्रेंस में शामिल शिफा अल्ताफ (बाएं से द्वितीय) व अन्य शोधार्थियों के साथ सीसीएसयू में रसायन विभाग के प्रोफेसर आरके सैनी। सौ. सीसीएसयू

    जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग के शोध पोस्टर को वैश्विक स्तर की प्रदर्शनी में पुरस्कार मिला है। विभाग के प्रोफेसर आरके सोनी और उनके शोधार्थियों शिफा अल्ताफ, नेहा मित्तल और विशु शर्मा ने 17वीं इंटरनेशनल टेक्निकल कान्फ्रेंस एंड एग्जिबिशन आन पल्प, पेपर एंड एलाइड इंडस्टरीज में हिस्सा लिया। इस वर्ष सम्मेलन का थीम ‘सस्टेनेबल ग्रोथ आफ पेपर, पेपर पैकेजिंग, टिशु एंड एलाइड इंडस्ट्रीज इन द चेंजिंग ग्लोबल सिनेरियो’ था। प्रोफेसर आरके सोनी व उनके शोधार्थियों ने इस कांफ्रेंस में प्लास्टिक वेस्ट व एग्रीकल्चर वेस्ट में शुगरकेन बगासे और कोकोनट शेल से पेपर पैकेजिंग, कोटेड पेपर और फूड पैकेजिंग फिल्म बनाने की नई तकनीक और उत्पाद प्रस्तुत किए।

    नेहा मित्तल ने प्लास्टिक वेस्ट से डाई तैयार की, जिसका उपयोग पेपर को रंगने के लिए किया जा सकता है। विशु शर्मा ने सुगरकेन बगासे से वैल्यू एडेड केमिकल एक्सट्रैक्ट करके उनका उपयोग पालीमर कंपोजिट्स बनाने के लिए किया, जो कि प्रिंटेबल पेपर्स, पेपर पैकेजिंग और प्रोडक्ट्स पैकेजिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। शिफा अल्ताफ ने नारियल के खोल को मूल्यवर्धित कर उससे सेलुलोज निकालने और सीईओ2 पर आधारित नैनोकम्पोजिट्स बनाने की एक पर्यावरण-अनुकूल प्रक्रिया प्रस्तुत की, जिसका उपयोग उन्नत पल्प, पैकेजिंग और बायो-आधारित सामग्रियों में किया जा सकता है।

    इस शोध को इसकी सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन और औद्योगिक उपयोगिता के लिए अत्यधिक सराहा गया और शिफा को पोस्टर प्रतियोगिता में द्वितीय उपविजेता घोषित किया गया। उन्हें 2,000 रुपये पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त सभी प्रतिभागियों को 1,000 रुपये की सांत्वना धनराशि भी प्रदान की गई। शोधार्थी शिफा अल्ताफ ने यह शोध अपने मार्गदर्शक प्रो. राकेश कुमार सोनी व अमेरिका के सेंट्रल कनेक्टीकट स्टेट यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट आफ फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग फिजिक्स के प्रो. राहुल सिंघल के निर्देशन में पूरा किया। कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला सहित अन्य शिक्षकों ने शिफा अल्ताफ को बधाई दी।