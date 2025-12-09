Sugarcane Bagasse और Coconut Shell वेस्ट नहीं...बेस्ट हैं, शोधार्थियों ने सुझाए कारगर उपाए

जागरण संवाददाता, मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग के शोध पोस्टर को वैश्विक स्तर की प्रदर्शनी में पुरस्कार मिला है। विभाग के प्रोफेसर आरके सोनी और उनके शोधार्थियों शिफा अल्ताफ, नेहा मित्तल और विशु शर्मा ने 17वीं इंटरनेशनल टेक्निकल कान्फ्रेंस एंड एग्जिबिशन आन पल्प, पेपर एंड एलाइड इंडस्टरीज में हिस्सा लिया। इस वर्ष सम्मेलन का थीम ‘सस्टेनेबल ग्रोथ आफ पेपर, पेपर पैकेजिंग, टिशु एंड एलाइड इंडस्ट्रीज इन द चेंजिंग ग्लोबल सिनेरियो’ था। प्रोफेसर आरके सोनी व उनके शोधार्थियों ने इस कांफ्रेंस में प्लास्टिक वेस्ट व एग्रीकल्चर वेस्ट में शुगरकेन बगासे और कोकोनट शेल से पेपर पैकेजिंग, कोटेड पेपर और फूड पैकेजिंग फिल्म बनाने की नई तकनीक और उत्पाद प्रस्तुत किए।

नेहा मित्तल ने प्लास्टिक वेस्ट से डाई तैयार की, जिसका उपयोग पेपर को रंगने के लिए किया जा सकता है। विशु शर्मा ने सुगरकेन बगासे से वैल्यू एडेड केमिकल एक्सट्रैक्ट करके उनका उपयोग पालीमर कंपोजिट्स बनाने के लिए किया, जो कि प्रिंटेबल पेपर्स, पेपर पैकेजिंग और प्रोडक्ट्स पैकेजिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। शिफा अल्ताफ ने नारियल के खोल को मूल्यवर्धित कर उससे सेलुलोज निकालने और सीईओ2 पर आधारित नैनोकम्पोजिट्स बनाने की एक पर्यावरण-अनुकूल प्रक्रिया प्रस्तुत की, जिसका उपयोग उन्नत पल्प, पैकेजिंग और बायो-आधारित सामग्रियों में किया जा सकता है।