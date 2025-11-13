सेना के फार्म के पास संदिग्ध अवस्था में घूम रहे थे दो छात्र...तलाशी ली तो मिला कुछ ऐसा कि स्वाट टीम ने तुरंत ले लिया हिरासत में
मेरठ में किला रोड पर पुलिस ने दो छात्रों को संदिग्ध हालत में पकड़ा, जिनके पास से हथियार बरामद हुए। छात्रों ने पुरानी रंजिश के चलते सुरक्षा के लिए हथियार खरीदने की बात कही। एक छात्र पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कॉलेज प्रशासन ने पुलिस रिपोर्ट के बाद निष्कासन की कार्रवाई की बात कही है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। किला रोड स्थित सेना के फार्म के पास संदिग्ध अवस्था में घूम रहे दो छात्रों को पुलिस ने पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उनके बैग से दो पिस्टल, एक तमंचा व कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में दोनों ने कहा, पुरानी रंजिश के चलते अपनी सुरक्षा के लिए हथियार खरीदे थे। एक छात्र पर जानलेवा हमले व छेड़छाड़ आदि के छह मुकदमे दर्ज हैं।
मेडिकल थाना क्षेत्र के रेसना गांव निवासी दीपेंद्र सिंह चौहान गंगानगर स्थित आइआइएमटी यूनिवर्सिटी में बीए प्रथम वर्ष का छात्र है। वहीं, सर्वोदय कालोनी निवासी जयप्रताप चौधरी माल रोड स्थित आइआइएमटी कालेज में बीबीए तृतीय वर्ष का छात्र है। बुधवार को दोनों दोस्त कालेज से छुट्टी मारकर किला रोड पर घूम रहे थे। सेना के फार्म के पास शक होने पर सिविल लाइंस थाना पुलिस और स्वाट टीम ने इन्हें पकड़ लिया।
तलाशी लेने पर दीपेंद्र के पास से 32 बोर की एक पिस्टल, 32 बोर के चार व 12 बोर के दो कारतूस, जबकि जय प्रताप के पास से 32 बोर की एक पिस्टल, 32 बोर की एक मैग्जीन, 315 बोर का तमंचा व कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में दोनों छात्रों ने बताया कि कालेज में उनकी रंजिश चल रही है, इसी कारण अपनी सुरक्षा के लिए यह हथियार खरीदे थे। पुलिस ने दोनों का आपराधिक रिकार्ड खंगाला तो दीपेंद्र पर जानलेवा हमले, किशोरी से छेड़छाड़ व मारपीट आदि के छह मुकदमे दर्ज पाए गए।
थाना प्रभारी सौरभ शुक्ला का कहना है कि जांच में सामने आया कि दोनों छात्र नशे के आदी हैं। अपनी लत पूरी करने के लिए हथियारों के बल पर राहगीरों से लूटपाट करते हैं। आइआइएमटी के मीडिया प्रभारी सुनील शर्मा का कहना है कि पुलिस से रिपोर्ट लेने के बाद दोनों छात्रों के विरूद्ध निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।