यूनिवर्सिटी में सुलह के लिए बुलाया था और चाकू चल गए, एक छात्र घायल...और फिर हुआ यह सब

जागरण संवाददाता, मेरठ। पांच माह पहले हुए विवाद को लेकर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर में जमा हुए छात्रों के दो गुटों में चाकूबाजी हो गई। चाकू लगने से एमबीए का एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल छात्र को गंभीर हालत में मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना पुलिस आरोपित छात्रों की तलाश में दबिश दें रही है।

सहारनपुर निवासी दो सगे भाई आर्यन व वीर शास्त्रीनगर में रहते है। आर्यन विश्वविद्यालय से एमबीए की पढ़ाई कर रहा है। वीर अपनी पढ़ाई पूरी कर किसी कंपनी में नौकरी करता है। करीब पांच महीने पहले अतुल भाटी नामक छात्र से आर्यन व वीर का विवाद हो गया था। इस दौरान आर्यन ने अतुल भाटी के साथ गाली-गलौज कर दी थी।

मंगलवार रात में अक्षय बैंसला ने अतुल भाटी व आर्यन को समझौते के लिए यूनिवर्सिटी परिसर में बुलाया। इस दौरान दोनों छात्र अपने साथियों संग वहां पहुंचे। समझौते के दौरान दोनों गुटों में कहासुनी हो गई। जिसके चलते अक्षय बैंसला ने चाकू निकालकर आर्यन पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। चार जगह चाकू लगने से आर्यन लहूलुहान हो गया।