जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी जफर को रिमांड पर लेगी एसटीएफ, 20 युवकों से जुड़े खुलासे की उम्मीद

जागरण संवाददाता, मेरठ। जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम करने वाले मोहम्मद जफर को रिमांड पर लेने के लिए एटीएफ ने लखनऊ कोर्ट में अर्जी लगाई है। एटीएफ को जफर से जुड़े होने वाले 20 युवकों की जानकारी मिली है।

जफर से पूछताछ के बाद ही युवकों की भूमिका के बारे में जानकारी मिलेगी। अभी तक जांच में आया कि जफर ने वेस्ट यूपी के सभी जनपदों में अपना नेटवर्क खड़ा कर दिया था। फिलहाल वह पाकिस्तान जाने की फिराक में था।

16 अगस्त को एटीएस ने बिहार के पूर्णिया जिले के आतंकी मोहम्मद जफर को कोतवाली थाना क्षेत्र की एक मस्जिद से गिरफ्तार किया था। वह एक महीने पहले ही बिहार से मेरठ आया था। मस्जिद के नाम पर चंदा एकत्र कर जैश-ए-मोहम्मद को भेज रहा था, ताकि भारत में जिहाद किया जा सके। उसके पास मिली एक किताब में मसूद अजहर के तिहाड़ जेल में रहने का जिक्र है। बताया गया कि 1999 में तिहाड़ जेल से मसूद अजहर समेत तीन आतंकियों को कंधार हाईजैक के दौरान छोड़ना पड़ा था। मसूद अजहर के किस्सों को पढ़कर जफर काफी प्रभावित था। वह भी मुजाहिद बनकर जिहाद फैलाना चाहता था। जफर 2017 में पढ़ाई के लिए मेरठ आया था।

कोतवाली थाना क्षेत्र के मदरसे से पढ़ाई करते हुए फेल भी हो गया था। उसके बाद जफर यहां से वापस बिहार लौट गया था। 2022 में दोबारा से आया और मजिस्द में रहने लगा। हापुड़ की शेरपुर स्थित मस्जिद की इमाम बन गया। तभी से वह जैश-ए-मोहम्मद के संपर्क में आ गया था।