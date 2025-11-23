तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आए बाइक सवार दो हलवाई, दोनों ने मौके पर ही तोड़ा दम... आरोपित फरार

जागरण संवाददाता, मेरठ। बागपत रोड पर मलियाना चेकपोस्ट के पास रविवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक ने काम से वापस घर लौट रहे दो हलवाइयों को टक्कर मार दी। उन्हें बुरी तरह कुचलता हुआ चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शव मर्चरी भेज दिए हैं। ट्रक चालक की पहचान का प्रयास किया जा रहा है।

रविवार सुबह मलियाना निवासी पप्पू अपने साथी जितेन्द्र निवासी शेखपुरा के साथ घर वापस आ रहा था। दोनों हलवाई का काम करते थे। दोनों सुबह शादी समारोह के बाद काम खत्म कर वापस लौट रहे थे। जब वे बाइक से बाईपास की ओर से जब मलियाना फ्लाईओवर के पास स्थित पुलिस चेकपोस्ट के पास पहुंचे तभी फुटबाल चौराहे की ओर से आ रहे ट्रक ने बाइक में सामने से टक्कर मार दी। इसमें दोनों सड़क पर नीचे गिर गए।