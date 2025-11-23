Language
    तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आए बाइक सवार दो हलवाई, दोनों ने मौके पर ही तोड़ा दम... आरोपित फरार

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 12:29 PM (IST)

    एक दर्दनाक हादसे में एक तेज़ रफ़्तार ट्रक ने दो बाइक सवार हलवाइयों को कुचल दिया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। समाचार लिखे जाने तक मृतकों की पहचान का प्रयास किया जा रहा था।

    एक दर्दनाक हादसे में एक तेज़ रफ़्तार ट्रक ने दो बाइक सवार हलवाइयों को कुचल दिया।(प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। बागपत रोड पर मलियाना चेकपोस्ट के पास रविवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक ने काम से वापस घर लौट रहे दो हलवाइयों को टक्कर मार दी। उन्हें बुरी तरह कुचलता हुआ चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शव मर्चरी भेज दिए हैं। ट्रक चालक की पहचान का प्रयास किया जा रहा है।

    रविवार सुबह मलियाना निवासी पप्पू अपने साथी जितेन्द्र निवासी शेखपुरा के साथ घर वापस आ रहा था। दोनों हलवाई का काम करते थे। दोनों सुबह शादी समारोह के बाद काम खत्म कर वापस लौट रहे थे। जब वे बाइक से बाईपास की ओर से जब मलियाना फ्लाईओवर के पास स्थित पुलिस चेकपोस्ट के पास पहुंचे तभी फुटबाल चौराहे की ओर से आ रहे ट्रक ने बाइक में सामने से टक्कर मार दी। इसमें दोनों सड़क पर नीचे गिर गए।

    ट्रक चालक दोनों को कुचलता हुआ भाग गया। लोगों ने ट्रक चालक का पीछा भी किया, लेकिन वह हाथ नहीं आया। वह भागने में सफल रहा। सूचना पर टीपीनगर और मलियाना पुलिस मौके पर पहुंची उसने दोनों शव को कब्जे में लेकर मर्चरी भिजवाया। दोनों की जेब से मिले आधार कार्ड के आधार पर उनके स्वजन को सूचना दी गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से ट्रक चालक की पहचान करने का प्रयास कर रही है।