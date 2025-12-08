मेरठ में तेज रफ्तार का कहर...डिवाइडर से कूदकर स्कॉर्पियो से टकराई ब्रेजा कार, दो की मौत; 7 घायल

जागरण संवाददाता, मेरठ। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के एनएच-09 बछलौता गांव के सामने स्थित शिवा ढाबे के पास तेज रफ्तार ब्रेजा कार डिवाइडर कूदकर दूसरी तरफ जा रही स्कॉर्पियो से जा टकराई और पलट गई। दुर्घटना में ब्रेजा कार सवार दो दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई।

जबकि इसी कार में सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से दो घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जबकि स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार चार लोग भी घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से विभिन्न अस्पतालों में घायलों को भर्ती कराया है। जहां उनका उपचार चल रहा है।

मेरठ जिले के परतापुर थाना क्षेत्र के सोलाना कांशी गांव निवासी 17 वर्षीय शाकिब गांव निवासी अपने दोस्त 21 वर्षीय गुलजार, 22 वर्षीय मुजीब, 22 वर्षीय मौज्जम व अपने बहनोई मेरठ के लिसाड़ी गांव निवासी इकरार के साथ शनिवार देर रात करीब 12.30 बजे ब्रेजा कार में सवार होकर मेरठ से थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के एनएच-09 स्थित राजाजी हवेली ढाबे पर खाना खाने के लिए जा रहे थे।

सभी लोग कार में बैठे थे और शाकिब के बहनोई इकरार कार चला रहे थे। जैसे ही वह एनएच-09 बछलौता गांव के सामने स्थित शिवा ढाबे के पास पहुंचे तो उनकी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से कूदकर दूसरी तरफ हाईवे पर जा रही स्कॉर्पियो से टकराकर पलट गई।

टक्कर के बाद कार के उड़े परखच्चे हादसे में कार सवार शाकिब व मौज्जम की मौके पर मौत हो गई। जबकि गुलजार, मुजीब व इकरार गंभीर रूप से घायल हो गए। कार की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं, दूसरी ओर स्कॉर्पियो कार में सवार बुलंदशहर देहात थाना के भूड़ निवासी मनीष, यहीं के एन्क्लेव भूड़ निवासी हितेश, इसी थाने के चांदपुर रोड निवासी हिमांशु और जिला गौतमबुद्धनगर के बादलपुर थाने के कल्दा गांव निवासी अर्जुन नागर घायल हो गए।