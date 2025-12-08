Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेरठ में तेज रफ्तार का कहर...डिवाइडर से कूदकर स्कॉर्पियो से टकराई ब्रेजा कार, दो की मौत; 7 घायल

    By Vinod Phogat Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 09:17 AM (IST)

    मेरठ में एक तेज रफ्तार ब्रेजा कार डिवाइडर से टकराकर स्कॉर्पियो से जा भिड़ी, जिसमें दो लोगों की जान चली गई और सात गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मेरठ। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के एनएच-09 बछलौता गांव के सामने स्थित शिवा ढाबे के पास तेज रफ्तार ब्रेजा कार डिवाइडर कूदकर दूसरी तरफ जा रही स्कॉर्पियो से जा टकराई और पलट गई। दुर्घटना में ब्रेजा कार सवार दो दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जबकि इसी कार में सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से दो घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जबकि स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार चार लोग भी घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से विभिन्न अस्पतालों में घायलों को भर्ती कराया है। जहां उनका उपचार चल रहा है।

    मेरठ जिले के परतापुर थाना क्षेत्र के सोलाना कांशी गांव निवासी 17 वर्षीय शाकिब गांव निवासी अपने दोस्त 21 वर्षीय गुलजार, 22 वर्षीय मुजीब, 22 वर्षीय मौज्जम व अपने बहनोई मेरठ के लिसाड़ी गांव निवासी इकरार के साथ शनिवार देर रात करीब 12.30 बजे ब्रेजा कार में सवार होकर मेरठ से थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के एनएच-09 स्थित राजाजी हवेली ढाबे पर खाना खाने के लिए जा रहे थे।

    सभी लोग कार में बैठे थे और शाकिब के बहनोई इकरार कार चला रहे थे। जैसे ही वह एनएच-09 बछलौता गांव के सामने स्थित शिवा ढाबे के पास पहुंचे तो उनकी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से कूदकर दूसरी तरफ हाईवे पर जा रही स्कॉर्पियो से टकराकर पलट गई।

    टक्कर के बाद कार के उड़े परखच्चे

    हादसे में कार सवार शाकिब व मौज्जम की मौके पर मौत हो गई। जबकि गुलजार, मुजीब व इकरार गंभीर रूप से घायल हो गए। कार की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं, दूसरी ओर स्कॉर्पियो कार में सवार बुलंदशहर देहात थाना के भूड़ निवासी मनीष, यहीं के एन्क्लेव भूड़ निवासी हितेश, इसी थाने के चांदपुर रोड निवासी हिमांशु और जिला गौतमबुद्धनगर के बादलपुर थाने के कल्दा गांव निवासी अर्जुन नागर घायल हो गए।

    सूचना पर उनके स्वजन मौके पर पहुंचे और उन्होंने अपने साथ प्राइवेट गाड़ी में ले जाकर गाजियाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया है। हादसे के बाद हाईवे के एक तरफ वाहनों का लंबा जाम लग गया। थाना प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और एंबुलेंस से घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया।

    जहां हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने तीनों को मेरठ के लिए रेफर कर दिया। मुजीब व इकरार की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस टीम ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटाकर यातायात सुचारू कराया।

    थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि फिलहाल मामले में किसी की ओर से तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजन को सौंप दिया है। तहरीर प्राप्त होने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- यूपी में युवक को शादी करना पड़ा महंगा, 5 दिन बाद लाखों के गहने लेकर लुटेरी दुल्हन हुई फरार

    मौज्जम का 15 अक्टूबर को हुआ था निकाह

    मृतक मौज्जम का निकाह गत 15 अक्टूबर को गढ़मुक्तेश्वर थाने के दोताई गांव की रहने वाली सुमैय्या के साथ हुआ था। मृतक मौज्जम तीन भाई व एक बहन में दूसरे नंबर के थे। उनकी मौत पर उनकी पत्नी सुमैय्या, पिता मुक्कमिल, मां समीना, बहन व भाइयों का रो-रोकर बुरा हाल था।