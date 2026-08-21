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मेरठ: सोफिया गर्ल्स स्कूल की 22 बेटियों ने रचा इतिहास, तीन खेलों में राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए चयन

By Amit Tiwari Edited By: Praveen Vashishtha
Updated: Fri, 21 Aug 2026 02:25 PM (IST)

Meerut News: सोफिया गर्ल्स स्कूल, मेरठ की 22 छात्राओं का तीन खेलों में सीआईएससीई राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 के लिए चयन हुआ है। इस उपलब्धि पर विद्यालय में एक सम्मान समारोह आयोजित कर खिलाड़ियों और कोचों को सम्मानित किया गया।

सोफिया गर्ल्स स्कूल में आयोजित समारोह में सम्मानित कोच व खिलाड़ियों के साथ प्रधानाचार्य व अन्य।

सोफिया गर्ल्स स्कूल में आयोजित समारोह में सम्मानित कोच व खिलाड़ियों के साथ प्रधानाचार्य व अन्य।

HighLights

  1. तीन खेलों बास्केटबॉल, बैडमिंटन, एथलेटिक्स में उपलब्धि।

  2. चयनित खिलाड़ियों और कोचों का विद्यालय में सम्मान।

जागरण संवाददाता, मेरठ। खेल प्रतिभाओं के क्षेत्र में सोफिया गर्ल्स स्कूल ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विद्यालय की 22 छात्राओं का तीन अलग-अलग खेलों में सीआइएससीई राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 के लिए चयन हुआ है।

विद्यालय प्रबंधन के अनुसार, प्रदेश में यह अपने आप में विशेष उपलब्धि है, क्योंकि एक ही स्कूल से तीन खेलों में इतनी बड़ी संख्या में छात्राओं का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है।

शुक्रवार को विद्यालय परिसर में राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित खिलाड़ियों के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। चयनित छात्राओं का विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों और साथी छात्राओं ने बैंड-बाजे और तालियों के साथ स्वागत किया। हर खिलाड़ी को विद्यालय प्रबंधन की ओर से व्यक्तिगत ट्राफी देकर सम्मानित किया गया। खिलाड़ियों की सफलता में योगदान के लिए कोच मिर्जा बेग, अदन मिर्जा, जूली सिंह और कनिका को भी ट्राफी देकर सम्मानित किया गया।

बास्केटबाल में 13 खिलाड़ी चयनित

बास्केटबाल में निम्नलिखित खिलाड़ियों का चयन हुआ है:

  • दिया खन्ना
  • अनन्या सिंह
  • दिवलीन कौर
  • निश्का चंदना
  • नव्या रावत
  • तनिष्का सिंह
  • आयुषी
  • विदिता
  • सौम्या बाना
  • अनन्या सक्सेना
  • आरोही शर्मा
  • जायरा कौर सेठी
  • अयाना खान

बैडमिंटन में राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए चयनित खिलाड़ी

  • प्रिशा सिंह
  • अग्रिमा गौर
  • श्रेणी जावला
  • गर्विता त्रिपाठी
  • प्रगन्या गुलाटी

एथलेटिक्स में राष्ट्रीय स्तर पर जगह बनाने वाली खिलाड़ी

  • अनन्या सक्सेना
  • आयुषी
  • विदिता
  • अनिष्का श्री

खास बात यह है कि अनन्या सक्सेना, आयुषी और विदिता का चयन बास्केटबाल के साथ एथलेटिक्स में भी हुआ है। विद्यालय की प्रधानाचार्या सिस्टर मीना ने कहा कि एक ही विद्यालय से तीन खेलों में 22 खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन गर्व का विषय है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय छात्राओं की मेहनत, अभिभावकों के सहयोग और कोचिंग टीम की अथक मेहनत को दिया।

मेरठ बास्केटबाल एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ जैन ने सिस्टर मीना और खिलाड़ियों को बधाई दी। अंतरराष्ट्रीय बास्केटबाल कोच अमरजीत सिंह ने कहा कि एक ही स्कूल से 22 खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन बड़ी उपलब्धि है और इसका श्रेय प्रधानाचार्या और कोचिंग टीम को जाता है।

मेरठ बास्केटबाल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संजय सिरोही और मोहम्मद असलम ने भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। मेरठ एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव अनु कुमार ने कहा कि पहली बार सोफिया की चार छात्राओं का एथलेटिक्स में राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है।

वहीं मेरठ बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव राजेश चौधरी ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में सोफिया ने बैडमिंटन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई है। इस अवसर पर सुपीरियर सिस्टर इसाबेल, उप-प्रधानाचार्या सिस्टर रीना और केजी इंचार्ज सिस्टर उषा ने भी चयनित खिलाड़ियों और कोचों को बधाई दी।