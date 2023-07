परीक्षा देकर लौटते समय परतापुर से पड़ोस में रहने वाले रोहित तोमर भी उनके साथ कार में सवार हो गए। रोहित सेना में जवान थे और उनकी तैनाती लेह में थी। रात करीब साढ़े 11 बजे दिल्ली-देहरादून हाईवे पर डाबका कट के समीप आगे चल रही बाइक को बचाने के चक्कर में बलेनो डिवाइडर से टकराकर दूसरी साइड में पहुंचकर थार से टकराने के बाद पलट गई।

हाईवे पर हादसे में सैनिक और बीसीए छात्र की मौत; बलेनो डिवाइडर से टकराकर दूसरी साइड में थार से भिड़ी

जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ): कंकरखेड़ा में दिल्ली-देहरादून हाईवे पर गुरुवार रात डाबका कट के समीप बाइक को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार बलेनो डिवाइडर से टकराकर दूसरी साइड में पहुंच गई और सामने से आई थार से टकराकर पलट गई। हादसे में बलेनो सवार सेना के जवान व बीसीए के छात्र की मौत हो गई। दोनों गाडि़यों में सवार तीन लोग घायल हो गए। कंकरखेड़ा की मेलफोर्ड कालोनी निवासी मनोज कुमार की नोएडा में सीआइएसएफ की परीक्षा थी। गुरुवार को बलेनो में सवार होकर मनोज कुमार के साथ पड़ोस में रहने वाला हर्ष कुमार भी चला गया था। हर्ष बीसीए प्रथम का छात्र था और उसके पिता शेरपाल सिंह सेना से रिटायर्ड हैं। परीक्षा देकर लौटते समय परतापुर से पड़ोस में रहने वाले रोहित तोमर भी उनके साथ कार में सवार हो गए। रोहित सेना में जवान थे और उनकी तैनाती लेह में थी। वह छुट्टी पर घर आए हुए थे। रात करीब साढ़े 11 बजे दिल्ली-देहरादून हाईवे पर डाबका कट के समीप आगे चल रही बाइक को बचाने के चक्कर में बलेनो डिवाइडर से टकराकर दूसरी साइड में पहुंचकर थार से टकराने के बाद पलट गई। थार में सवार जाफराबाद के अदनान और दिल्ली के रोहिताश गर्ग घायल हो गए। बलेनो में सवार मनोज, हर्ष और रोहित को सुभारती अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने हर्ष और रोहित को मृत घोषित कर दिया। तीनों घायलों का उपचार चल रहा है। हर्ष घर का इकलौता बेटा था।

