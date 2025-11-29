Language
    एसआईआर को लेकर डरने या भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है, सभी सहयोग करें : केंद्रीय राज्यमंत्री

    By AMIT KUMAR TIWARIEdited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 02:25 PM (IST)

    केंद्रीय कौशल विकास राज्यमंत्री जयन्त चौधरी ने कहा कि एसआईआर को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। यह चुनाव आयोग की नियमित प्रक्रिया है और सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। अखिलेश यादव के आरोपों पर उन्होंने कहा कि जनता ने पहले भी रिकॉर्ड मतदान किया है। उन्होंने एसआईआर को मुद्दा बनाकर भ्रम न फैलाने की अपील की और कहा कि 2027 के चुनाव पर समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा।

    Hero Image

    मेरठ कैलाश प्रकाश स्टेडियम में स्पोर्टस एज के शुभारंभ अवसर पर सम्बोधित करते कौशल विकास केंद्रीय राज्य मंत्री जयन्त चौधरी। जागरण

    जागरण संवाददाता, मेरठ। राष्‍ट्रीय लोकदल के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष और केंद्रीय कौशल विकास राज्‍य मंत्री जयन्त चौधरी ने स्पष्ट कहा है कि एसआईआर को लेकर किसी को डरने या भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। यह चुनाव आयोग की एक नियमित और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो समय-समय पर संचालित होती रहती है। उन्होंने अपील की कि सभी लोग इसमें पूरा सहयोग दें।

    अखिलेश यादव के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए जयन्त चौधरी ने पूछा कि क्या वे चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव से पहले भी एसआईआर को लेकर तरह-तरह की बातें फैलाई गई थीं, लेकिन जनता ने रिकॉर्ड मतदान करके यह साबित कर दिया कि इस प्रक्रिया से किसी को नुकसान नहीं होता।

    जयन्त चौधरी ने साफ कहा कि एसआईआर को मुद्दा बनाकर भ्रम या अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। यह चुनाव आयोग का आवश्यक कार्य है, जिसे सफल बनाने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। 2027 के चुनाव को लेकर उन्होंने संक्षेप में कहा, समय आने पर सब सामने आ जाएगा।