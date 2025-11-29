एसआईआर को लेकर डरने या भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है, सभी सहयोग करें : केंद्रीय राज्यमंत्री

जागरण संवाददाता, मेरठ। राष्‍ट्रीय लोकदल के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष और केंद्रीय कौशल विकास राज्‍य मंत्री जयन्त चौधरी ने स्पष्ट कहा है कि एसआईआर को लेकर किसी को डरने या भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। यह चुनाव आयोग की एक नियमित और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो समय-समय पर संचालित होती रहती है। उन्होंने अपील की कि सभी लोग इसमें पूरा सहयोग दें।

अखिलेश यादव के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए जयन्त चौधरी ने पूछा कि क्या वे चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव से पहले भी एसआईआर को लेकर तरह-तरह की बातें फैलाई गई थीं, लेकिन जनता ने रिकॉर्ड मतदान करके यह साबित कर दिया कि इस प्रक्रिया से किसी को नुकसान नहीं होता।