शताब्दी एक्सप्रेस अब हरिद्वार तक ही... मेरठ से चलेगी साबरमती एक्सप्रेस

जागरण संवाददाता, मेरठ। देहरादून स्टेशन पर नान इंटरलाकिंग कार्य के चलते शताब्दी और साबरमती एक्सप्रेस का संचालन प्रभावित रहेगा।

देहरादून से नई दिल्ली जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस सात दिसंबर को एक घंटा विलंब से चली। वहीं, दिल्ली से चलने वाली शताब्दी दो घंटा विलंब से रहेगी। आठ दिसंबर से 10 दिसंबर तक शताब्दी एक्सप्रेस हरिद्वार तक ही जाएगी।

हरिद्वार से देहरादून के बीच ट्रेन निरस्त रहेगी। इसी तरह नौ दिसंबर तक साबरमती से योगनगरी ऋषिकेश जाने वाली ट्रेन मेरठ तक ही संचालित होगी। ट्रेन इसके आगे ऋषिकेश तक निरस्त रहेगी। सात से 10 दिसंबर तक यही ट्रेन 19032 मेरठ से ही साबरमती के लिए प्रस्थान करेगी। ऐसे में जिन यात्रियों ने ऋषिकेश या दूसरे स्टेशनों से ट्रेन में आरक्षण कराया है, उन्हें मेरठ आना होगा।