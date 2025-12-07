Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शताब्दी एक्सप्रेस अब हरिद्वार तक ही... मेरठ से चलेगी साबरमती एक्सप्रेस

    By Om Bajpai Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 01:13 PM (IST)

    रेलवे ने शताब्दी एक्सप्रेस के रूट में बदलाव किया है, अब यह केवल हरिद्वार तक ही चलेगी। वहीं, साबरमती एक्सप्रेस को मेरठ से चलाने का फैसला किया गया है, ज ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    देहरादून स्टेशन पर नान इंटरलाकिंग कार्य के चलते शताब्दी और साबरमती एक्सप्रेस का संचालन प्रभावित रहेगा। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। देहरादून स्टेशन पर नान इंटरलाकिंग कार्य के चलते शताब्दी और साबरमती एक्सप्रेस का संचालन प्रभावित रहेगा।

    देहरादून से नई दिल्ली जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस सात दिसंबर को एक घंटा विलंब से चली। वहीं, दिल्ली से चलने वाली शताब्दी दो घंटा विलंब से रहेगी। आठ दिसंबर से 10 दिसंबर तक शताब्दी एक्सप्रेस हरिद्वार तक ही जाएगी।

    हरिद्वार से देहरादून के बीच ट्रेन निरस्त रहेगी। इसी तरह नौ दिसंबर तक साबरमती से योगनगरी ऋषिकेश जाने वाली ट्रेन मेरठ तक ही संचालित होगी। ट्रेन इसके आगे ऋषिकेश तक निरस्त रहेगी। सात से 10 दिसंबर तक यही ट्रेन 19032 मेरठ से ही साबरमती के लिए प्रस्थान करेगी। ऐसे में जिन यात्रियों ने ऋषिकेश या दूसरे स्टेशनों से ट्रेन में आरक्षण कराया है, उन्हें मेरठ आना होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें