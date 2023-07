School closed in UP शामली में 15 तक बंद रहेंगे स्कूल, बागपत में दो दिन की छुट्टी, डीएम ने दिए निर्देश

School closed in UP Shamli And Baghpat School Closed बागपत में बारिश के कारण आज और कल अवकाश घोषित। शामली में 15 जुलाइ तक विद्यालयों में रहेगा अवकाश। श्रावण मास की महाशिवरात्रि के त्योहार के मद्देनजर घोषित किया अवकाश। जिले में केवल महाविद्यालयों की चल रही परीक्षा ही कराई जाएगी संपन्न। डीएम ने सभी स्कूल कालेजों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।