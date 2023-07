सावन की शिवरात्रि पर औघड़नाथ मंदिर पर भारी भीड़, हर हर महादेव से गूंजा शिव मंदिर, बेल धतूरा गंगाजल किए अर्पित

Sawan Ki Shivratri In Meerut Shiv Mandir मेरठ के औघड़नाथ मंदिर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड हर हर महादेव व बोल बम बम-बम के जयघोष से गूंजा प्रांगण। मंदिर समिति की ओर से प्रसाद के 24 शिविर संचालित किए गए हैं। मंदिर समिति के अध्यक्ष सतीश सिंघल ने बताया कि शिवरात्रि पर लगभग चार लाख श्रद्धालुओं के जलाभिषेक का अनुमान है।

औघड़नाथ मंदिर पर श्रृद्धालुओं की भारी भीड, हर हर महादेव व बोल बम बम-बम के जयघोष से गूंजा प्रांगण

Your browser does not support the audio element.

मेरठ, जागरण संवाददाता। सावन की शिवरात्रि आज शनिवार को मनायी जा रही है। मेरठ में शिवरात्रि पर शिवालयों में भोर से ही शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। औघड़नाथ मंदिर पर शुक्रवार प्रदोष में रात भर मंदिर खुला रहा। बाबा औघड़दानी के दरबार में शिव भक्त हर हर महादेव और बोल बम-बम बम के जयघोष कर रहे हैं। शिवभक्तों ने किया जलाभिषेक शिव भक्तों के हाथ में जल का लोटा, धतूरा और बेलपत्र है, मन में भगवान शिव के दर्शन की कामना लिए भक्त कतारबद्ध हैं। शिव की आस्था और श्रद्धा का सैलाब उमड रहा है। मंदिर में कांवडियों ने भी जलाभिषेक शुरु कर दिया है। हालांकि, मंदिर समिति की ओर से आज रात 8:32 बजे से चतुर्दशी के लिए कांवडियों के जलाभिषेक के लिए समय निर्धारित किया गया है। प्रातः 4 बजे आरती के बाद जलाभिषेक और दर्शन शुरू हो गए। आज रात भी मंदिर खुला रहेगा। रात भर खुला रहेगा मंदिर दोपहर ढाई बजे के आसपास पोशाक बदलने के लिए कुछ देर के लिए कपाट बंद होंगे। वहीं, मंदिर के बाहर मेला लगा हुआ है। जहां पर बच्चे झूलों का आनंद ले रहे हैं। मंदिर में जलाभिषेक के बाद श्रृद्धालुओं ने मेले में चाट-पकौडी व शीतल पेय का लुत्फ उठाया। मंदिर को जाने वाले तीनों मार्गों नैंसी चौराहा मार्ग, वेस्ट एंड रोड मार्ग और एमएच अस्पताल मार्ग पर वाहनों को बैरिकेडिंग कर रोक दिया गया। दो स्थानों पर छावनी परिषद की ओर से वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मंदिर समिति के सेवादारों को पुलिस ने रोका औघड़नाथ मंदिर समिति ने शिवरात्रि पर मंदिर की व्यवस्था बनाने के लिए 50 सेवादारों की तैनाती की थी। समिति के सेवादारों ने शिकायत की है कि उन्हें भी दोपहिया वाहनों से मंदिर की ओर आने पर बैरिकेडिंग के बाहर ही रोक दिया गया। इसके अलावा मंदिर समिति से जारी हुए पास भी पुलिस ने मानने से इंकार कर दिया। मंदिर समिति के अध्यक्ष सतीश सिंघल भी स्वयं एमएच अस्पताल से आगे पैदल ही मंदिर पहुंचे। उन्होंने फोन पर पुलिस अधिकारियों से मंदिर के सेवादारों को बैरिकेडिंग पर न रोके जाने की मांग की।

Edited By: Abhishek Saxena