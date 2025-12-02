'चार पत्नियों को रखकर 21 बच्चे पैदा करने पर...', मदनी के VIRAL VIDEO पर भाजपा के नामी नेता का बयान

जागरण संवाददाता, सरधना। जमीअत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी द्वारा हाल ही में भोपाल में जमीयत की बैठक में दिए गए बयान पर भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे चार मिनट 18 सेकेंड के वीडियो में उन्होंने मौलाना मदनी को बीमार करार दिया।

कहा कि उनकी (मदनी) की मानसिकता ही बीमार है। यह सविधान की बात करते हैं। लेकिन चार पत्नी रखकर 21 बच्चों को पैदा कर संविधान भूल जाते हैं। उस समय केवल शरिया कानून याद रहता है। देश में जब-जब आतंक होता है, उसे मदनी सही ठहराते हैं। आरोप लगाया कि इन जैसे लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया है।

पूरे विश्व में मुस्लिम भारत में सुरक्षित हैं, लेकिन ये गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। मदरसे बंद हों। मदरसों से डाक्टर और इंजीनियर नहीं बल्कि आतंकी निकलते है। पहले लव जिहाद चला, अब थूक व वोट जिहाद चल रहा है, जिसे मौलाना जैसे लोग सही ठहराते हैं। कहा कि एक दिन देश के सनातनी सड़कों पर उतरकर मारते हुए इन्हे पाकिस्तान तक छोड़कर आएंगे। क्योंकि सनातनी परेशान हो गए हैं।



ये था मदनी का बयान



लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद और थूक जिहाद जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों को गहरी ठेस पहुंचती है और उनके धर्म का अपमान होता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार और मीडिया में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते। न ही उन्हें पूरे समुदाय को ठेस पहुंचाने की परवाह है। ये तो पुराने दौर से चला आ रहा है। कहीं पर कोई आतंकवादी घटना हो जाती है तो उसको जिहाद बता दिया जाता है। मुसलमानों के ऊपर गलत आरोप लगाए जाते हैं। जब-जब जुल्म होगा तब-तब जिहाद होगा।