मदनी को कहा-बीमार मौलाना!...चार मिनट 18 सेकेंड के वीडियो में संगीत सोम ने लगाए मौलाना मदनी पर गंभीर आरोप

जागरण संवाददाता, सरधना (मेरठ)। भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने मौलाना महमूद मदनी पर निशाना साधा है। उन्होंने मदनी को बीमार मौलाना करार देते हुए कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि वे संविधान की बात करते हैं, लेकिन जब चार पत्नी रखना हों या अधिक बच्चे पैदा करना हों तो संविधान भूल जाते हैं और उस समय केवल सरिया कानून याद रहता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित चार मिनट 18 सेकेंड की वीडियो में भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने कौम पर सवाल उठाया व कहा कि मौलाना महमूद मदनी जैसे लोग बीमार मौलाना हैं, जिनकी मानसिकता बीमार है। उन्होंने कहा कि ये संविधान की बात करते हैं, जिसे ये अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं। जब चार पत्नी रखकर ज्यादा बच्चे पैदा करने हों तो सरिया कानून की बात करते है। उस दौरान संविधान को भूल जाते हैं। देश में जब-जब आतंक होता है, उसे यह सही ठहराते हैं।