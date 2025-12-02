मदनी को कहा-बीमार मौलाना!...चार मिनट 18 सेकेंड के वीडियो में संगीत सोम ने लगाए मौलाना मदनी पर गंभीर आरोप
भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने मौलाना महमूद मदनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें 'बीमार मौलाना' बताया। उन्होंने कहा कि मदनी संविधान की बात करते हैं, लेकिन अपने हितों के लिए सरिया कानून का उपयोग करते हैं। सोम ने मदरसों को बंद करने की भी मांग की, क्योंकि उनके अनुसार, वहाँ से आतंकवादी निकलते हैं। उन्होंने लव जिहाद जैसे मुद्दों पर भी चिंता जताई।
जागरण संवाददाता, सरधना (मेरठ)। भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने मौलाना महमूद मदनी पर निशाना साधा है। उन्होंने मदनी को बीमार मौलाना करार देते हुए कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि वे संविधान की बात करते हैं, लेकिन जब चार पत्नी रखना हों या अधिक बच्चे पैदा करना हों तो संविधान भूल जाते हैं और उस समय केवल सरिया कानून याद रहता है।
इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित चार मिनट 18 सेकेंड की वीडियो में भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने कौम पर सवाल उठाया व कहा कि मौलाना महमूद मदनी जैसे लोग बीमार मौलाना हैं, जिनकी मानसिकता बीमार है।
उन्होंने कहा कि ये संविधान की बात करते हैं, जिसे ये अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं। जब चार पत्नी रखकर ज्यादा बच्चे पैदा करने हों तो सरिया कानून की बात करते है। उस दौरान संविधान को भूल जाते हैं। देश में जब-जब आतंक होता है, उसे यह सही ठहराते हैं।
भाजपा के पूर्व विधायक यहीं नहीं रुके। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि इन लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया है। पूरे विश्व में मुस्लिम भारत में सुरक्षित हैं, लेकिन ये गुणगान पाकिस्तान का करते हैं।
मदरसे बंद हों, डाक्टर और इंजीनियर नहीं निकलते यहां से
दिल्ली में हुए ब्लास्ट पर पूर्व विधायक ने वीडियो में कहा कि सभी मदरसे बंद होने चाहिएं, क्योंकि यहां से डाक्टर और इंजीनियर नहीं निकलते हैं। केवल यहां से आतंकी निकलते है। पहले लव जेहाद चला, अब थूक व वोट जेहाद चल रहा है, जिसे मौलाना जैसे लोग सही ठहराते हैं।
