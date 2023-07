Akhilesh Yadav In Meerut: पश्चिमी UP से राजनीति की धुरी सांधेंगे सपा मुखिया, एक झलक के लिए छतों पर पहुंचे लोग

Akhilesh Yadav In Meerut समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मेरठ आए हैं। सरूरपुर के पांचली बुजुर्ग में सपा पदयात्री फुरकान के घर निजी कार्यक्रम में के बाद गांव राली चौहान और धनपुर में सात्वांना देंगे। राली चौहान में हाईटेशन लाइन से जान गंवाने वाले 6 कांवड़ियों और धनपुर में सड़क दुर्घटना से जान गंवाने वाले 6 लोगो के स्वजनों से मुलाकात कर सांत्वना देंगे।

Akhilesh Yadav In Meerut: मेरठ पहुंचे अखिलेश यादव

Your browser does not support the audio element.