अभिभावक ध्यान दें: मेरठ में RTE के तहत 1270 बच्चों को निजी स्कूलों में एडमिशन का मौका, यह है पूरा प्रोसेस

जागरण संवाददाता, मेरठ। निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 (आरटीइ) के तहत 1270 बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश का मौका मिलेगा। इसके लिए अभिभावक बुधवार से बीएसए कार्यालय से स्कूल आवंटन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

आरटीइ के तहत निजी स्कूलों में नर्सरी से कक्षा एक तक प्रवेश का मौका मिलता है। प्रवेश के लिए तीन चरणों में ऑनलाइन पंजीकरण किए गए। पहले चरण में दो से 16 फरवरी, दूसरे में 21 फरवरी से सात मार्च एवं तीसरे चरण में 12 से लेकर 25 मार्च तक पंजीकरण किए गए। पहले चरण में 9,145 पंजीकरण हुए। जबकि 4,007 निरस्त एवं 3,691 को स्कूल आवंटित किए गए।

दूसरे चरण में 2,439 पंजीकरण, 1204 निरस्त एवं 1235 को स्कूल का आवंटन किया गया। तीसरे चरण में 1,152 पंजीकरण, 526 निरस्त एवं 626 बच्चों को स्कूल का आवंटन किया गया। इस तरह तीनों चरणों में 12,736 आनलाइन पंजीकरण हुए। विभिन्न कारणों से 5,737 आवेदन निरस्त हुए। जबकि कुल 5,552 बच्चों को स्कूलों का आवंटन किया गया।

आरटीइ के तहत हुए 5,552 स्कूल आवंटन में से करीब 1270 अभिभावक ऐसे हैं, जो अभी तक विभिन्न कारणों से अपने आवंटन पत्र नहीं लिए हैं। इन आवंटन पत्र को न लेने का कारण यह भी बताया गया कि अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए मनपसंद स्कूल नहीं मिला है। इसके अलावा अन्य कारण भी हैं। अब इन सभी को एक और मौका दिया गया है। बीएसए आशा चौधरी का कहना है कि जिन अभिभावकों ने अभी तक अपने स्कूल आवंटन पत्र नहीं लिए हैं।