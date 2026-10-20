रिश्तों की डोर मजबूत करने को खुला 'क्लीनिक', मेरठ में संवाद से सुलझेंगे पारिवारिक विवाद; विशेषज्ञों का मिलेगा साथ 

जागरण संवाददाता, मेरठ। पारिवारिक विवादों में संवाद की कमी और आपसी गलतफहमियों के कारण टूटते रिश्तों को बचाने के लिए पुलिस ने नई पहल की है। मिशन शक्ति अभियान फेज-6.0 के तहत सोमवार को रोहटा थाने के महिला मिशन शक्ति केंद्र में परिवार विवाद निवारण क्लीनिक (फैमिली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लीनिक) की शुरुआत की गई। एडीजी भानु भास्कर ने डीआइजी कलानिधि नैथानी की उपस्थिति में क्लीनिक का उद्घाटन किया।इस क्लीनिक का उद्देश्य पारिवारिक विवादों का संवेदनशीलता के साथ समाधान तलाशना, परिवारों में संवाद और आपसी समझ बढ़ाना तथा रिश्तों को टूटने से बचाने का प्रयास करना है। यहां पति-पत्नी के साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों के बीच होने वाले विवादों की सुनवाई कर संबंधित पक्षों को आवश्यक परामर्श और मार्गदर्शन दिया जाएगा।

विधि विशेषज्ञ और मनोवैज्ञानिक करेंगे काउंसलिंग क्लीनिक में आइआइएमटी विश्वविद्यालय, मेरठ के विधि विशेषज्ञों और मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं का सहयोग लिया जाएगा। पुलिस और परामर्शदाता मिलकर विवादों के मूल कारणों को समझने का प्रयास करेंगे। संबंधित पक्षों के बीच बातचीत कराकर गलतफहमियां दूर करने और आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की संभावनाएं तलाश की जाएंगी। जरूरत के अनुसार कानूनी जानकारी और मनोवैज्ञानिक परामर्श भी दिया जाएगा।