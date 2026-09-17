उपलब्धि: सेना में नायब सूबेदार बनने वाली UP की पहली महिला एथलीट बनीं मेरठ की बेटी रूपल चौधरी

जागरण संवाददाता, मेरठ। अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स में देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी मेरठ की धाविका रूपल चौधरी ने खेल के साथ भारतीय सेना में नई पहचान बनाई है। अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियों के आधार पर उन्हें भारतीय सेना में सीधे नायब सूबेदार के पद पर नियुक्त किया गया है। वह सेना में शामिल होने वाली प्रदेश की पहली महिला एथलीट हैं। रूपल को काेर आफ मिलिट्री पुलिस (सीएमपी) यानी सेना पुलिस में शामिल किया गया है। उनकी नियुक्ति पिछले वर्ष जून में हुई थी।

रूपल ने बताया कि आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे के चीफ कोच यूनुस खान ने उनसे संपर्क कर सेना में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था। यूनुस खान मूल रूप से मुरादाबाद के रहने वाले हैं। उन्होंने रूपल को बताया कि सेना अब महिला खिलाड़ियों को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर सहयोग कर रही है। इसके बाद तत्कालीन कमांडेंट देवराज गिल से उनकी बात कराई गई।

पिता पहले नहीं थे तैयार, रिश्तेदार ने किया मार्गदर्शन रूपल के पिता ओमबीर सिंह शुरुआत में रूपल को सेना में भेजने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने रूपल से कहा कि पहले कबड्डी से जुड़े अपने रिश्तेदार और कोच जसवीर सिंह से बात करें। जसवीर सिंह मेरठ के रहने वाले हैं और यूपी योद्धा से जुड़े कोच भी रह चुके हैं।

उन्होंने रूपल को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया और अधिकारियों से संपर्क में भी मदद की। पिता की सहमति के बाद रूपल ने सेना में जाने का फैसला किया। रूपल के अनुसार सेना में खेल प्रतिभाओं के लिए पहले की तुलना में काफी बदलाव आया है। विशेष रूप से नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ियों की उपलब्धियों के बाद सेना में खेलों को लेकर समर्थन और सुविधाएं बढ़ी हैं।

अंतरराष्ट्रीय पदकों से मिला नायब सूबेदार का पद रूपल की नियुक्ति का आधार उनकी अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियां रहीं। उन्होंने जूनियर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन चैंपियनशिप में पदक जीते हैं। इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर उन्हें सीधे नायब सूबेदार का पद दिया गया। खेल कोटे में सेना की नियुक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि खिलाड़ी की उपलब्धियों के स्तर के आधार पर पद निर्धारित किया जा सकता है। भविष्य में भी खेल उपलब्धियों के आधार पर पदोन्नति का रास्ता खुला रहेगा।

यह होते हैं सेना में नायब सूबेदार नायब सूबेदार भारतीय सेना में जूनियर कमीशंड आफिसर (जेसीओ) स्तर का पद है। यह सामान्य सैनिक पदों से ऊपर और कमीशंड आफिसर रैंक से नीचे की श्रेणी में आता है। जेसीओ सैनिकों और अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करते हैं।