Meerut News: पुलिस ने नहीं सुनी गार्ड की बात, स्लैब गिरने पर जोरदार धमाके की गूंज, डीएम घायलों से मिले

Meerut Rapid Rail Station मलबे के नीचे दबे कर्मचारियों को बाहर निकाला तो कराह रहे थे। घायलों में तीन कर्मचारियों के सिर में गहरी चोट। करीब ढाई बजे भी एक सुरक्षा गार्ड ने स्लैब के गिरने की आशंका पुलिस को दी थी। हालांकि पुलिस ने गार्ड की बातों को अनसुना कर दिया। वह समझ रहे थे कि मजाक या नासमझी में इस तरह के वाक्य बोले जा रहे है।

Meerut News In Hindi: मेरठ में स्लैब गिरने से आठ मजदूर हुए हैं घायल।

Your browser does not support the audio element.

मेरठ, जागरण संवाददाता। मेरठ में रैपिड रेल का स्लैब गिरने से अचानक ही धमाके की गूंज काफी दूर तक पहुंची। आसपास के लोग दौड़े तो मलबे में आठ कर्मचारी दबे हुए थे। मलबे के अंदर से बचाओ बचाओ का शोर आ रहा था। सभी कर्मचारियों को भीड़ की मदद से बाहर निकाला। तीन कर्मचारियों के सिर में चोट लगी थी, जबकि एक की कमर की हड्डी टूटी हुई है। डीएम और एसएसपी ने जाना घायलों का हाल हादसे की जानकारी मिलने के बाद देर रात साढ़े तीन बजे डीएम दीपक मीणा, एसएसपी रोहित सजवाण और सीओ ब्रह्मपुरी शूचिता सिंह भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। घटना स्थल के बारे जानकारी करने के बाद सभी अफसर केएमसी अस्पताल में पहुंचे, जहां पर सभी घायलों से बातचीत की गई है। सीओ शूचिता सिंह का कहना है कि अभी तक तीन घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे की सूचना के देर रात जमा हुई भीड़ हादसे की सूचना मिलने के बाद दोनों तरफ का यातायात रोक दिया गया। देर रात आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। हादसे की सूचना पर रैपिड रेल के कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए। उनका कहना था कि केएमसी अस्पताल से उनका करार है। इसलिए सभी घायलों को केएमसी अस्पताल पहुंचा दिया गया। कार्यदायी संस्था की लापरवाही रैपिड रेल का स्लैब गिरने के पीछे कार्यदायी संस्था एलएंडटी की लापरवाही भी उजागर हो रही है। माना जा रहा है कि स्लैब् के दौरान कोई सावधानी नहीं बरती गई है। गनीमत रही है कि हादसे के दौरान कोई वाहन वहां से नहीं गुजर रहा था। वरना बड़ा हादसा हो सकता था। दुर्भाग्य से यह हादसा दिन या शाम के समय होता तो काफी लोग इसके शिकार हो सकते थे। देर रात एलएडंटी के अफसर भी मौके पर पहुंच गए थे। फिलहाल अपने कर्मचारियों का उपचार कराने में लगे हुए है। देर रात एक तरफ का मार्ग बंद कर मलबा हटाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया था। ताकि दूसरी तरफ से भी वाहनों को निकाला जा सकें।

Edited By: Abhishek Saxena