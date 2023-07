Praveen Kumar जिसमें गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई जबकि प्रवीण कुमार और उनका बेटा बाल-बाल बच गए। हादसे के बाद वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई जिन्होंने कैंटर चालक को मौके पर ही दबोच लिया। सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी सिटी पीयूष कुमार ने बताया कि कैंटर चालक को हिरासत में लेकर थाने भेजा गया।

Praveen Kumar : पूर्व क्रिकेटर प्रवीण कुमार की कार को कैंटर ने मारी टक्कर; बेटा भी था मौजूद, बाल-बाल बचे

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, मेरठ : पूर्व क्रिकेटर प्रवीण कुमार की कार को मंगलवार देर रात कमिश्नर आवास के नजदीक तेज रफ्तार कैंटर ने टक्कर मार दी। प्रवीण कुमार बाल-बाल बच गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी कैंटर चालक को पकड़ लिया है। बागपत रोड स्थित मुलतान नगर निवासी प्रवीण कुमार मंगलवार रात करीब 10 बजे अपनी डिफेंडर गाड़ी से पांडव नगर की तरफ से आ रहे थे। साथ में उनका बेटा भी था। कमिश्नर आवास के नजदीक पहुंचते ही सामने से आ रहे तेज रफ्तार कैंटर ने उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी। जिसमें गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि प्रवीण कुमार और उनका बेटा बाल-बाल बच गए। हादसे के बाद वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने कैंटर चालक को मौके पर ही दबोच लिया। सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी सिटी पीयूष कुमार ने बताया कि कैंटर चालक को हिरासत में लेकर थाने भेजा गया। सीओ ने बताया कि हादसे में प्रवीण कुमार और उनका बेटा सुरक्षित है।

Edited By: Mohammed Ammar