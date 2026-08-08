प्रत्यूष शर्मा बने असिस्टेंट कमांडेंट: असफलताओं से नहीं मानी हार, UPSC-CAPF में 92वीं रैंक; बताई सफलता की कहानी

जागरण संवाददाता, मेरठ। प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार मिलने वाली असफलताओं को चुनौती मानकर लगातार मेहनत करने वाले मेरठ के प्रत्यूष शर्मा ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है।

प्रत्यूष ने शुक्रवार को जारी अंतिम परिणाम में आल इंडिया 92वीं रैंक प्राप्त कर परिवार और मेरठ का नाम रोशन किया है। उनकी सफलता उन युवाओं के लिए प्रेरणादायी है, जो नौकरी या अन्य जिम्मेदारियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।

कई असफलताओं के बाद भी नहीं मानी हार प्रत्यूष शर्मा का परिवार मेरठ के शास्त्रीनगर में रहता है, जबकि उनका मूल निवास अलीगढ़ है। वर्तमान में प्रत्यूष भारतीय खाद्य निगम (एसीआइ) में कार्यरत हैं। नौकरी की जिम्मेदारियों के साथ उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जारी रखी। वर्षों के अनुशासित अध्ययन और निरंतर प्रयास के बाद उन्हें सीएपीएफ परीक्षा में यह उल्लेखनीय सफलता मिली।

प्रत्यूष। सीडीएस और एफसीएटी में साक्षात्कार तक पहुंचे, लेकिन चयन नहीं हुआ प्रत्यूष की सफलता की कहानी केवल एक परीक्षा में मिले परिणाम की कहानी नहीं है। इससे पहले उन्होंने सीडीएस और एफसीएटी जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कई बार सफलता की दिशा में कदम बढ़ाया और साक्षात्कार चरण तक पहुंचे। हालांकि अंतिम चयन नहीं हो सका। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। हर असफल प्रयास से अपनी कमियों को समझा और तैयारी की रणनीति में सुधार करते हुए आगे बढ़ते रहे।

खबरें और भी





