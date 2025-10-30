पुलिस भर्ती परीक्षा एक व दो नवंबर को, परीक्षा केन्द्र की सूचना का लिंक भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर

जागरण संवाददाता, मेरठ। उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पदों पर सीधी भर्ती के तहत लिखित परीक्षा पहली नवंबर को 26 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। यह लिखित परीक्षा सुबह 10 बजे से 12.00 बजे तक होगी। पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के पदों पर सीधी भर्ती के अन्तर्गत दो नवंबर को 22 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 10 से 12.30 बजे तक आयोजित की जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसपी यातायात राघवेन्द्र मिश्रा ने बताया कि सभी अभ्यार्थियों की परीक्षा की तिथि, परीक्षा के लिए आवंटित परीक्षा केन्द्र की सूचना का लिंक भर्ती बोर्ड की वेबसाइट (uppbpb.gov.in) पर प्रदर्शित कर दिया गया है। लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि एक नवंबर की परीक्षा में 12 हजार व दो नवंबर की परीक्षा में 10 हजार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।

राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन

मोदीपुरम : सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केंद्र के तत्वावधान में पबरसा स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। डा. रश्मि ने छात्र-छात्राओं को औषधीय पेड़ पौधों के विषय में बताया।