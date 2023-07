CCSU: स्नातक में आनलाइन पंजीकरण कराना है तो जल्द करें, बचे हैं बस कुछ दिन, PG स्टूडेंट्स को अभी इंतजार

CCSU स्नातक में आनलाइन पंजीकरण के लिए 15 जुलाई है अंतिम तिथि 89 हजार से अधिक करा चुके अब तक आनलाइन पंजीकरण। अब छह दिन पंजीकरण के लिए बचे हैं। वहीं बड़ी संख्या में छात्र और छात्राओं ने फीस जमा करा दी है। छात्र छात्रओं को बेसब्री से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने काइंतजार है। सर्टिफिकेट कोर्स के लिए भी छात्र रुचि दिखा रहे हैं।

स्नातक में आनलाइन पंजीकरण के लिए छह दिन और मौका।

मेरठ, जागरण संवाददाता। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ परिसर और संबंद्ध कालेजों में स्नातक व स्नातक स्तर के डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश के लिए आनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। सत्र 2023-24 में प्रवेश के लिए चल रही पंजीकरण की 15 जुलाई को अंतिम तिथि है। ऐसे में स्नातक में प्रवेश के लिए छात्र-छात्राओं के पास छह दिन और पंजीकरण का मौका है। वहीं, पीजी में अभी विश्वविद्यालय परिसर व संबंद्ध कालेजों में प्रवेश के इच्छुक छात्र छात्राओं को आनलाइन पंजीकरण शुरू होने का अभी इंतजार है। छात्रों ने जमा की फीस विश्वविद्यालय परिसर और संबद्ध कालेजों में स्नातक व स्नातक स्तर के डिप्लोमा और सर्टिफिकेट आदि कोर्स में प्रवेश के लिए आनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। सत्र 2023 24 में प्रवेश के लिए रविवार दोपहर तक 89,287 छात्र-छात्राओं ने प्रवेश के लिए अपना पंजीकरण करा दिया है। जबकि 68,255 ने फीस भी जमा कर दी है। छह दिन है पंजीकरण के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जुलाई नजदीक आ गई है। ऐसे में छात्र-छात्राओं के पास अब 6 दिन ही और पंजीकरण कराने के लिए बचे हैं। वैसे पंजीकरण की अंतिम तिथि पहले गत 30 जून थी। जिसे बढ़ाकर विश्वविद्यालय ने छात्रों की मांग पर 15 जुलाई कर दिया था। उधर, विश्वविद्यालय परिसर व संबद्ध कालेजों में पीजी में प्रवेश के लिए आनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। इच्छुक छात्र-छात्राओं को प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है।

Edited By: Abhishek Saxena