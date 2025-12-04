नौकरी लगवाने के नाम पर ठगे थे 82 हजार रुपये, पुलिस को देखते ही छूट गए पसीने

जागरण संवाददाता, मेरठ। सदर बाजार थाना पुलिस नौकरी लगवाने के नाम पर आनलाइन 82 हजार रुपये ठगने के आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से पुलिस ने 40 हजार रुपये नकदी, एक चैक बुक व मोबाइल फोन बरामद किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के अनुसार जुबली गंज रजबन बड़ा बाजार निवासी वीरेंद्र कुमार ने 10 सितंबर को थाने में तहरीर दी थी कि 30 अगस्त को उनके मोबाइल पर एक अनजान काल आई थी। कालर ने अपना नाम डा. पीयूष शर्मा बताया। पीयूष ने खुद को लखनऊ में लोक सेवा आयोग स्वास्थ्य विभाग में अधिकारी बताया। उसने कहा कि उनके पुत्रों ने नौकरी के लिए आवेदन किया है। उसमे कुछ कागजों की कमी है।

आप उनकी पीडीएफ बनाकर वाट्सएप कर दो और एक क्यूआर कोड भेजकर रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा करने को कहा। जिसके बाद उन्होंने तीन बार में 82 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद उन्होंने रसीद मांगी तो वह शाम को भेजने की बात कही और कंप्यूटर प्रमाण पत्र मांगे। आराेपित ने फिर से प्रमाण पत्रो में कमी बताते हुए 12 हजार रुपये की मांग की।

उन्हें ठगी की शंका हुई तो तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की तो मोहित कुमार शर्मा पुत्र रामकुमार शर्मा निवासी थाना बुढाना बड़ौत रोड मुजफ्फरनगर का नाम प्रकाश में आया।