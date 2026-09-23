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'सिर्फ अफसरों की न सुनें, स्थानीय लोगों की भी लें राय', मेरठ में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से प्रबुद्ध वर्ग की बेबाक बात

By Digital Desk Edited By: Abhinaw Tripathi
Published: Wed, 23 Sep 2026 04:07 AM (IST)

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने मेरठ में प्रबुद्ध वर्ग से संवाद किया, जहां स्थानीय राय को महत्व देने की मांग ...और पढ़ें

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HighLights

  1. मेरठ में नितिन नवीन ने प्रबुद्ध वर्ग से किया संवाद।

  2. समस्या समाधान में स्थानीय अनुभवी लोगों की राय को महत्व दें।

  3. सहारनपुर में समरसता अभियान को दिया गया राजनीतिक बल।

जागरण संवाददाता, मेरठ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पश्चिमी यूपी प्रवास के दूसरे दिन मंगलवार सुबह चिकित्सक, कवि, उद्यमी समेत 50 से अधिक प्रबुद्ध लोगों से संवाद किया। उन्होंने अलग-अलग टेबल पर जाकर लोगों से न सिर्फ परिचय प्राप्त किया और बल्कि उनकी प्रतिक्रिया भी ली। पूछा कि भाजपा के प्रति क्या रुख है, अच्छे शासन और प्रबंधन के लिए क्या अपेक्षा रखते हैं? कहां सुधार होना चाहिए?

इन सवालों के जवाब में प्रबुद्ध लोगों ने कहा कि समस्याओं के समाधान में सिर्फ अफसरों की राय को ही महत्व न मिले, स्थानीय अनुभवी लोगों की राय को भी अहमियत दी जाए।प्रबुद्ध वर्ग से संवाद के दौरान उद्यमियों ने उनके समक्ष औद्योगिक सुधार, कनेक्टिविटी और विकास योजनाओं पर राय रखी। सुझाव रखा कि इंडस्ट्री के लिए आसान और सुविधाजनक व्यावहारिक नियम बनाए जाएं।

सरकार पालिसी अच्छी बना रही है, लेकिन धरातल पर उसका लाभ मिलने में बहुत समय लग जाता है, इस पर समीक्षा होनी चाहिए। अच्छा शासन और प्रबंधन पर लोगों ने सलाह दी कि कई अफसर स्थानीय समस्या का समाधान करने के कदम अपने मन से उठा लेते हैं, जानकारी न होने से शहर को समस्या होती है। यदि स्थानीय अनुभवी लोगों, विशेषज्ञों को भी कार्ययोजना में शामिल किया जाए तो उचित समाधान निकल सकता है।

शासन की योजनाओं के साथ ही स्थानीय स्तर की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता को भी ध्यान में रखना चाहिए। डॉ. संजय गुप्ता ने सेंट्रल मार्केट व अब शहर के बाकी हिस्से के अवैध निर्माण पर कार्रवाई का मुद्दा रखा। इसके लिए कानून मंत्री से हस्तक्षेप कराने की मांग रखी। भाजपा अध्यक्ष ने इस पर विचार करने व संबंधित मंत्रालय, विभाग तक बात पहुंचाने का आश्वासन दिया।

सहारनपुर से भाजपा अध्यक्ष ने समरसता अभियान को दी धार
मेरठ के बाद सहारनपुर पहुंचे नितिन नवीन का दौरा महज संगठनात्मक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहा। विधानसभा चुनाव से पहले अनुसूचित वर्ग के मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए पार्टी की रणनीतिक स्पष्ट संदेश भी दे गया। पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों के साथ संवाद के बाद संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर में पूजा, अनुसूचित वर्ग के कार्यकर्ता चौधरी अजब सिंह के घर भोजन करके नवीन ने न सिर्फ भाजपा के सामाजिक समरसता अभियान को धार दी, बल्कि विकास, कानून व्यवस्था और पारदर्शी प्रशासन को लेकर भाजपा की दृष्टि को भी आगे बढ़ाया।

सहारनपुर की राजनीति लंबे समय तक बसपा के इर्द-गिर्द रही। अब आजाद समाज पार्टी भी इस सामाजिक आधार पर प्रभावी दावेदारी पेश कर रही है। 2017 के जातीय संघर्ष के बाद भीम आर्मी और फिर आजाद समाज पार्टी के उभार ने नई राजनीतिक धुरी तैयार की। भाजपा इस चुनौती के जवाब में कानून व्यवस्था और विकास की अपनी उपलब्धियों को आगे रख रही है।

बिना नाम लिए राहुल पर कसा तंज, बोले-भाजपा कार्यकर्ता पार्ट टाइम नेता नहीं रविदास मंदिर में पूजा के बाद भाजपा अध्यक्ष ने बिना नाम लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी तंज कसा। कहा कि भाजपा कार्यकर्ता 24 घंटे कार्य करते हैं। भाजपा कार्यकर्ता पार्ट टाइम पालिटिशियन नहीं हैं। अभी हाल ही में इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री की गई थी।

इसके जवाब में भाजपा के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन ने राहुल गांधी को पार्ट टाइम राजनेता कहा था। कहा, भाजपा उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। कहा कि कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिले फीडबैक से संगठन की जमीनी स्थिति समझने का अवसर मिला है।

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