मेरठ में नितिन हत्याकांड के आरोपितों के घरों पर चला बुलडोजर, ग्रामीणों ने गणेशपुर तिराहे पर शव रखकर लगाया 6 घंटे जाम

संवाद सूत्र, हस्तिनापुर (मेरठ)। शुक्रवार को क्षेत्र में हुई युवक नितिन की गई हत्या के बाद से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। पुलिस-प्रशासन ने हत्यारोपितों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की। इससे पूर्व शनिवार सुबह जब पोस्टमार्टम के बाद नितिन का शव गांव लाया जा रहा था तो आक्रोशित ग्रामीणों और स्वजन ने शव को गांव पहुंचने से पहले ही गणेशपुर तिराहे पर सड़क के बीचों-बीच रखकर प्रातः लगभग सात बजे से भीषण जाम लगा दिया।

सड़क पर शव रखकर उग्र प्रदर्शन कर रहे लोगों के कारण मौके पर भारी गहमागहमी और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। देखते ही देखते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। मामले की गंभीरता और बढ़ते तनाव की सूचना मिलते ही जलशक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक और एसपी देहात अभिजीत सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने और शांति व्यवस्था कायम करने का काफी प्रयास किया, लेकिन गुस्साए लोग प्रशासनिक आश्वासनों को मानने के लिए तैयार नहीं हुए।

ग्रामीणों का कहना है कि हत्यारोपितों को किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए। प्रदर्शनकारी मांग पर अड़े हैं कि जब तक पुलिस हत्यारोपितों का एनकाउंटर नहीं करती या फिर उनके घरों पर शासन का बुल्डोजर नहीं चलता, तब तक शव को सड़क से नहीं हटाया जाएगा और न ही जाम खोला जाएगा। राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने भी पीडित परिवार व ग्रामीणों को समझाने व कठोर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि वे इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े है।