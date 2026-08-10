जागरण संवाददाता, मेरठ। जनपदवासियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे बोर्ड ने लखनऊ और कानपुर होते हुए वाया मेरठ एक नई ट्रेन के संचालन को हरी झंडी दे दी है। सुपरफास्ट श्रेणी की ट्रेन मध्य उत्तर प्रदेश को चंडीगढ़ से जोड़ेगी। यह सुल्तानपुर से कालका के बीच संचालित होगी और सप्ताह में तीन दिन चलेगी।

बोर्ड ने उत्तर रेलवे के अधिकारियों को जल्द इस ट्रेन के संचालन की तिथि निर्धारित करने के निर्देश दिए गए है। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों की गत माह ट्रेन के संचालन को लेकर बैठक की थी। दो दिन चली बैठक के बाद ट्रेन टाइमटेबल निर्धारित कर दिया गया है।

यह ट्रेन सुपरफास्ट होगी। सुल्तानपुर से ट्रेन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होगी। वहीं कालका से ट्रेन बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी। ट्रेन संख्या 22260 सुल्तानपुर से दिन में 11:30 बजे चलेगी। हाथरस पहुंचने का समय शाम 7:20, मेरठ सिटी पहुंचने का समय 11:05 और कालका पहुंचने का समय अगले दिन सुबह 4:20 बजे है। कालका से ट्रेन सुबह 11:30 बजे चलेगी। मेरठ सिटी स्टेशन पहुंचने का समय शाम 4:35 बजे, हाथरस पहुंचने का समय रात 8:10 बजे और सुल्तानपुर पहुंचने का समय सुबह 4:20 बजे है।