सांप से डसवाया तो किसी ने गोली मरवाई, मुस्कान के अलावा मेरठ की 5 'कातिल पत्नियां' सलाखों के पीछे गिन रही दिन

जागरण संवाददाात, मेरठ। मुस्कान और साहिल को हत्या का दोषी करार दिए जाने के बाद जेल में बंद महिलाएं सकते में आ गई हैं। जेल के अंदर ही मुस्कान के साथ अन्य महिलाएं भी सुंदरकांड करने लगी हैं।

सात अक्टूबर को अमित हत्याकांड का निर्णय आने वाला है। अमित की पत्नी रविता ने भी प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर पति पर सांप छोड़कर हत्या की थी।

इसी प्रकार संगीता, अंजलि, कोमल और कविता पर पति की दर्ज हत्या के मुकदमे की सुनवाई भी कोर्ट में चल रही है। 21 जुलाई को प्रेमी तुषार के साथ मिलकर दामिनी ने पति अतुल पंवार को सांप से कटवाकर मार डाला था। इस मामले में पुलिस ने आरोप पत्र तैयार कर लिया है।

गोली मरवाकर पति की हत्या कराई 1. 28 वर्षीय राहुल, जो परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के गांव अगवानपुर का निवासी है, के तीन बेटे हैं। इसके बावजूद, उसकी पत्नी अंजलि का दिल पड़ोसी अजय पर आ गया। राहुल खेती और पशुपालन करता था, जबकि अजय आवारा किस्म का था।

अजय अक्सर अंजलि को होटल ले जाता था, जिसका राहुल ने विरोध किया। एक नवंबर 2025 को रात आठ बजे, अंजलि ने राहुल को गांव के बाहर मंदिर पर बुलाया, जहां अजय भी पहुंच गया। अजय ने वहां राहुल पर तीन गोलियां चलाईं, जिससे उसकी हत्या हो गई। मामला कोर्ट में विचाराधीन है।

सांप से कटवाकर पति को मार डाला 2. बहसूमा के अकबरपुर सादात की निवासी रविता ने 17 अप्रैल 2025 को अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर अपने पति अमित की गला दबाकर हत्या कराई थी। इसके बाद उन्होंने एक सांप खरीदकर अमित के बिस्तर पर छोड़ दिया और सांप के काटने का नाटक किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने रविता और अमरदीप को गिरफ्तार कर लिया। वर्तमान में दोनों आरोपी जेल में बंद हैं। सात अक्टूबर को निर्णय आने वाला है।

पति की हत्या के लिए दी थी 6 लाख की सुपारी 3. चार अप्रैल को परीक्षितगढ़ के अगवानपुर निवासी बीएसएफ जवान नैन सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने पत्नी कोमल और मौसी के बेटे गुलशन समेत पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

जांच में पता चला कि कोमल ने अपनी बहन के मंगेतर गुलशन के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई थी। इस हत्या के लिए कोमल ने छह लाख की सुपारी जुटाने हेतु अपने आभूषण गिरवी रखे थे। पुलिस ने पर्दाफाश कर आरोपितों को जेल भेजा, मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है।

पत्नी ने बेटी के प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला 4. 23 जून 2025 को जानी खुर्द के निवासी सुभाष की हत्या उसकी पत्नी कविता और छोटी बेटी सोनम ने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर की। बेटी के प्रेमी विपिन ने अपने दोस्त अजगर उर्फ शिवम के साथ मिलकर सुभाष को गोली मारकर हत्या की।