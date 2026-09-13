10 और 15 वर्ष नहीं, वाहनों की फिटनेस व प्रदूषण का स्तर बनाया जाए स्क्रैप नीति का आधार

जागरण संवाददाता, मेरठ। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 10 वर्ष पुराने डीजल व्यवसायिक वाहनों को स्क्रैप किए जाने की नीति में पुनर्विचार एवं समान रूप से नियम लागू कराए जाने की मांग ट्रांसपोर्टरों ने की है। उनका कहना है कि स्क्रैप नीति में वाहन की फिटनेस एवं प्रदूषण स्तर को भी आधार बनाया जाए। ट्रांसपोर्टरों ने लखनऊ में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से भेंट कर इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है।

ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मेरठ के अध्यक्ष गौरव शर्मा, महामंत्री दीपक गांधी व अशोक शर्मा ने परिवहन मंत्री को सौंपे ज्ञापन में कहा कि एनसीआर क्षेत्र में डीजल के व्यवसायिक वाहनों के लिए 10 वर्ष तथा पेट्रोल वाहनों के लिए 15 वर्ष की आयु-सीमा से संबंधित प्रतिबंध लंबे समय से प्रभावी है। इसको लेकर परिवहन विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है।