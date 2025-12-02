CCSU: एनसीसी कैडेट पल्लव चौधरी को मिला मुख्यमंत्री रजत पदक, भारतीय सेना में अफसर बनने का लक्ष्य 

जागरण संवाददाता, मेरठ । चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर में संचालित सर छोटू राम इंजीनियरिंग कालेज के सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) विभाग के अंतिम वर्ष के छात्र और एनसीसी कैडेट पल्लव चौधरी को उत्तर प्रदेश एनसीसी निदेशालय ने मुख्यमंत्री रजत पदक से सम्मानित किया है।

रविवार को लखनऊ में आयोजित समारोह में यह पुरस्कार पल्लव को मध्य कमान के जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ मेजर जनरल अनिन्नदय सेन गुप्ता प्रदान किया। इस सम्मान का उद्देश्य राज्य के उन युवाओं को पहचान देना है, जिन्होंने शैक्षणिक उत्कृष्टता, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता व सामाजिक योगदान में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई हो।

पल्लव ने इस उपलब्धि को न केवल व्यक्तिगत सफलता माना है, बल्कि इसे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा व उन सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में देख रहे हैं, जो नवीनीकरण, अनुशासन व नेतृत्व के माध्यम से समाज-देश सेवा में रुचि रखते हैं।

गजरौला के रहने वाले पल्लव संस्थान के ही आर्यभट्ट छात्रावास में रहते हैं। वह 2023 से एनसीसी का प्रशिक्षण ले रहे हैं। वर्तमान में वह एनसीसी के सी-सर्टिफिकेट में हैं। इससे पहले पल्लव को बटालियन स्तर पर पुरस्कार मिल चुके हैं लेकिन प्रदेश स्तर पर यह पहला पदक है।

उत्तर प्रदेश एनसीसी निदेशालय के अंतर्गत 11 ग्रुप मुख्यालय हैं। इनमें डेढ़ लाख से अधिक एनसीसी कैडेटाें के पूरे वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर यह पदक प्रदान किए जाते हैं। पल्लव भारतीय सेना में अफसर बनना चाहते हैं। इसीलिए वह अप्रैल-2026 की सीडीएस परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं।

पल्लव के अनुसार इसके अलावा भी बीटेक करने के बाद उनके सामने टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत भी सेना में जाने का अवसर है। पल्लव के पिता विपिन कुमार निजी कंपनी में एचआर में कार्यरत हैं और माता सविता देवी गृहणी हैं।